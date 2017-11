Bundespräsident und die Regierungsbildung Der Steinbeißer

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Frank-Walter Steinmeier ist ein sehr zäher und pflichtbewusster Mensch. Das hat schon den Parteipolitiker Steinmeier ausgezeichnet - und nun kommt diese Eigenschaft beim Staatsoberhaupt Steinmeier zu tragen. Mit dem Ergebnis, dass es dem Bundespräsidenten wenige Tage nach Abbruch der Jamaika-Sondierungen gelungen ist, eine bis dahin undenkbare Regierungsoption wieder möglich erscheinen zu lassen.

Wenn er kommenden Donnerstag die Parteichefs von CDU, CSU und SPD zum gemeinsamen Gespräch in Schloss Bellevue empfängt, ist das zumindest ein Schritt Richtung Große Koalition. Es ist die einzige Bündnisoption, mit der die Bildung einer Mehrheitsregierung noch möglich wäre - allerdings hatten sich die Sozialdemokraten noch am Montag so klar dagegen ausgesprochen, dass die Wiederauflage der (nur noch geschäftsführenden) Regierung mit der Union bislang unmöglich erschien.

Aber Steinmeier hat nach dem Platzen der Jamaika-Gespräche in klaren Worten angemahnt, dass alle potentiell regierungsfähigen Parteien die Lage nochmal zu überdenken hätten - besonders angesprochen durften sich die Sozialdemokraten fühlen. Parteichef nach Parteichef hat der Bundespräsident seitdem getroffen - mit Erfolg: Nach seinem Gespräch mit dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz berieten sich die Spitzengenossen noch einmal stundenlang und plötzlich sind sie zumindest offen für Gespräche, wie Schulz am Freitag betonte. "Wir waren uns einig, dass ich dieser Einladung selbstverständlich folgen werde", sagte er mit Blick auf Steinmeiers Gesprächswunsch.

Zumindest reden die Sozialdemokraten jetzt mal mit der Union

Jetzt reden Angela Merkel, Horst Seehofer und Schulz also wenigstens in Schloss Bellevue mal miteinander. Der Bundespräsident wünscht sich, dass sie danach auch ohne ihn weiterreden, am besten bald im Rahmen von Sondierungsgesprächen. Und er wird sein Möglichstes dafür tun, weil aus Sicht des Staatsoberhaupts eine stabile Regierung die oberste Maxime ist. Aber auch die Möglichkeiten des vormaligen SPD-Politikers Steinmeier sollten nicht überschätzt werden. Selbst wenn Parteichef Schulz und die Führung es wollten, wären für sie bis zum Eintritt in eine neue Große Koalition noch viele Hürden zu überwinden: als erstes der Bundesparteitag in zwei Wochen.

Die Alternative ist für den Bundespräsidenten klar: Sollten die drei Parteien nicht einmal Sondierungsgespräche aufnehmen, wird er - wie von Artikel 63 des Grundgesetzes vorgesehen - zeitnah CDU-Chefin Merkel mit der Bildung einer Regierung beauftragen, weil sie im Bundestag mit den Abgeordneten der Unionsfraktion die meisten Stimmen auf sich vereinen könnte. Weil Merkel in den beiden ersten Wahlgängen dann keine absolute Mehrheit erringen dürfte, könnte der Bundespräsident sie im dritten Wahlgang bei Erreichen einer relativen Mehrheit zur Kanzlerin einer Minderheitsregierung ernennen - oder Neuwahlen binnen 60 Tagen anordnen.

Eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen: das sind die beiden Szenarien, die weiterhin genauso möglich sind wie die Bildung einer Großen Koalition. Viel hängt nun vom Agieren der SPD ab - aber auch dem von CDU und CSU.

SPD

Fast allen in der SPD-Führung ist klar, dass man mit dem harten Anti-GroKo-Beschluss vom Montag die Partei in ein strategisches Schlamassel manövriert hat. Koaliert die SPD am Ende mit der Union, hat sie ein Glaubwürdigkeitsproblem. Koaliert sie nicht, steht sie als Verweigerer da. Die Sozialdemokraten hoffen darauf, dass sich irgendein Graubereich findet, der die Partei gesichtswahrend aus der Angelegenheit entkommen lässt, was angesichts von Merkels Skepsis gegenüber einer Minderheitenregierung allerdings unwahrscheinlich ist.

Für Schulz ist die Lage besonders delikat, er muss als Parteichef einen Weg aus dem Dilemma finden. Die Abgeordneten wollen keine Neuwahlen. Die Gewerkschaften wollen die Groko. Die Jusos lehnen sie kategorisch ab. Letzteres macht die Sache besonders kompliziert, denn bei den Jusos sitzen Schulz' treuste Fans.

In der achtstündigen Sitzung der engeren Parteiführung von Donnerstagnachmittag an, in die sich die Genossen irgendwann Pizza liefern ließen, machte Schulz dem Vernehmen nach keinen Hehl daraus, dass er den Prozess hin zu einer möglichen Regierungsbeteiligung selbst steuern will. Trotz innerparteilicher Kritik an seinem Agieren betonte Schulz, auf dem Parteitag in zwei Wochen erneut kandidieren zu wollen. Etliche Landesverbände, angeführt von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, sicherten ihm ausdrücklich Unterstützung zu. Selbst seine Kritiker sehen inzwischen einen Vorteil darin, Schulz auf dem Parteitag wiederzuwählen: Nur er ist bei der Basis populär genug, um sie im Zweifel von der Notwendigkeit einer Großen Koalition zu überzeugen.

Angedacht ist jetzt ein Modell, nach dem einst schon Sigmar Gabriel als Parteichef verfuhr: Die Mitglieder sollen breitestmöglich eingebunden werden. Der Parteitag, der eigentlich die Aufarbeitung des Wahldebakels und die Neuaufstellung zum Thema habe sollte, dürfte jetzt zum GroKo-Showdown werden. Nach den Treffen mit Merkel und Seehofer will man mit einer einheitlichen Haltung vor die Genossen treten und sich ein Mandat für das weitere Vorgehen abholen, heißt es der SPD-Führung. Vor Sondierungen würde die Parteispitze abermals zehn konkrete Projekte formulieren, deren Verankerung in einem möglichen Koalitionsvertrag zwingend wären - über den Vertrag selbst könnten wie vor vier Jahren wieder die Mitglieder entscheiden.

Das Problem: Die Schmach der jüngsten Großen Koalition sitzt dermaßen tief, dass die Entwicklung auf dem Parteitag kaum vorhersehbar ist. Schulz' Horror-Szenario: Der Parteitag verbietet der SPD-Spitze weitere Gespräche mit der Union. "Dann wird es existentiell", warnt einer aus der Führung.

CDU

Kanzlerin Merkel sieht die Entwicklungen bei der SPD mit Wohlwollen - aber wohl auch skeptisch. Anders als mancher Parteifreund dürfte die CDU-Chefin nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen zunächst eher pessimistisch gewesen sein mit Blick auf die Sozialdemokraten. Merkel hat in ihrer Kanzlerschaft ja viel mit der SPD tun gehabt, sie kennt die Partei gut - und dürfte die Nöte des um seinen Posten kämpfenden Martin Schulz besser nachempfinden können als viele in der CDU. Dass Schulz und die Parteiführung sich jetzt doch bewegen, bedeutet noch lange nicht den Eintritt in eine neue GroKo, das weiß Merkel.

Gleichwohl dürfte sie so gut wie alles dafür tun, um der SPD den Weg dorthin zu erleichtern: Merkel will Neuwahlen genauso vermeiden wie eine Minderheitsregierung. Weil beides schwer kalkulierbar wäre - vor allem aber, weil sie ihre Macht in einer Großen Koalition am leichtesten verteidigen könnte. Im Falle von Neuwahlen dürften sich auch ihre parteiinternen Kritiker öffentlich zu Wort melden, als Kanzlerin einer Minderheitsregierung wäre sie per se schwach.

Eine Erneuerung der Partei - , inhaltlich wie personell, wie sie sich aufstrebende Christdemokraten wie Jens Spahn wünschen - wird es in einer neuen Koalition mit der SPD nicht geben. Umso mehr dürften Spahn & Co. dafür sorgen, dass man den Sozialdemokraten in möglichen Verhandlungen nicht zu weit entgegenkommt. Merkel wird klug genug sein, das zu beherzigen.

CSU

Die CSU ist im Moment mindestens so sehr mit sich selbst beschäftigt wie die SPD: Ihr Vorsitzender Seehofer, der bayerische Ministerpräsident, erscheint vielen Beobachtern schon seit Wochen wie ein Parteichef auf Abruf - allerdings ist er immer noch da. Auch nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen hat er die Entscheidung über seine Zukunft erneut aufgeschoben, sein ärgster Konkurrent und Widersacher Markus Söder wiederum scheut nach wie vor die offene Konfrontation. Die Aussicht auf mögliche Sondierungen und Verhandlungen mit der SPD auf Bundesebene könnte Seehofers das Überleben ironischerweise weiter verlängern: Wer außer Seehofer sollte diese für die CSU in Berlin führen?

Weil Seehofer das weiß, dürfte er wie CDU-Chefin Merkel ein sehr zuvorkommender Gesprächspartner für die Sozialdemokraten sein. Zumal dem CSU-Chef - ebenfalls analog zur Kanzlerin - eine Große Koalition von Anfang lieber gewesen wäre. Sozialpolitisch könnte er deutlich mehr mit der SPD umsetzen, als es mit Jamaika möglich gewesen wäre, in der Flüchtlingspolitik sind die Genossen weniger hartnäckig als es die Grünen in den Sondierungen waren.

Und auch im Falle einer möglichen Ämtertrennung zwischen ihm und Söder würde Seehofer eine neue GroKo sehr zupass kommen: Er könnte dann als Parteichef die bundespolitischen CSU-Ansprüche in Berlin vertreten, während sein Antipode in München als Ministerpräsident regiert.

Zusammengefasst: Eine Neuauflage der Großen Koalition schien bislang ausgeschlossen - aber nun bewegen sich die Sozialdemokraten, auch dank des Drucks von Bundespräsident Steinmeier. Das Staatsoberhaupt will Neuwahlen oder eine Minderheitsregierung nach Möglichkeit verhindern.