SPD vor der GroKo-Entscheidung Merkels Bettvorleger?

Was ist Politik? Ein Automat, in den man oben Wählerstimmen reinwirft, und unten kommt Merkel raus. Jedenfalls sehen das offenbar viele Leute im Land so. Anders ist nicht zu erklären, dass nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche alle Varianten und Permutationen möglicher Konstellationen der Frage, wie es nun weitergeht, so gedreht werden, als sei wenigstens eines unverrückbar: Merkel war und ist Kanzlerin und wird Kanzlerin sein, et nunc et semper, Amen. Nur zur Erinnerung: Das ist falsch.

Ein paar Tatsachen gefällig? Die Kanzlerin ist mit ihrer letzten Regierung gescheitert - wie sonst soll man einen kombinierten Verlust von 14 Prozentpunkten nennen? Und acht Wochen nach der Wahl ist es ihr nicht gelungen, eine neue Mehrheit im Parlament zu finden. Man könnte auch sagen: Diese Kanzlerin ist am Ende ihrer Macht. Sie muss sich zurückziehen und den Weg freimachen. Stattdessen sollen jetzt wieder die Sozis ran und ihr das Amt retten? Was für eine verdrehte Welt.

Die älteste Partei Deutschlands ist nicht Merkels Reserverad. Sie ist nicht Ausputzer der Kanzlerin. Sie ist nicht der Notnagel, der am Ende doch alles zusammenhält.

Die SPD ist mit einem Programm in den Wahlkampf gegangen. In diesem Programm hat sich die Überzeugung niedergeschlagen, dass eine bestimmte Politik an ihr Ende gekommen ist.

Es geht heute nicht um ein bisschen mehr oder weniger Entlastung mittlerer Einkommen oder einen so oder so gestaffelten Abbau des Solidaritätszuschlags - es geht um einen politischen Kurswechsel, eine neue Definition von Gerechtigkeit. Es geht darum, endlich einem pervertierten Selbstbedienungskapitalismus Grenzen zu setzen, der für Air Berlins Pleitechef eine Millionenzahlung bereithält und für gekündigte Mitarbeiter irgendwann Hartz IV.

DPA SPD-Vorsitzender Martin Schulz auf Juso-Kongress, 24. November 2017

Dafür steht Martin Schulz. Darin lag die Begeisterung, die er am Anfang seiner Kampagne ausgelöst hat. Aber das ist mit Angela Merkel nicht zu machen. Denn anders als das Gerücht es will, ist Merkel durchaus keine sozialdemokratische Kanzlerin und aus der CDU ist mitnichten eine linke Partei geworden. Merkel ist - dafür kennen wir sie nun lange genug - an sozialer Gerechtigkeit nicht interessiert, und das lauter werdende Murren im Land, das hört sie nicht.

Angela Merkel hat schon die marktkonforme Demokratie errichtet - jetzt soll bitte auch noch die marktkonforme Sozialdemokratie folgen. Nein, danke. Wie glaubwürdig wäre diese Partei noch? Wie würdig wäre sie?

Würde ist keine unendliche Ressource. Es gibt bekanntlich kein Recht zu regieren. Und zum Glück auch keine solche Pflicht.

Gutes Stichwort: Pflicht. Es ist irre, wie über alle Gräben hinweg die SPD an ihre Regierungspflicht erinnert wird, wie die Sozis zum Einsatz an der Verantwortungsfront gedrängt werden. Das ist perfide. Denn jeder weiß: Ein echter Sozialdemokrat kann allem widerstehen - nur nicht dem Appell an seine Ehre. Die Sozis stehen immer noch unter einem Zwang, der der Union ganz fremd ist: sie glauben, ihre Staatstreue unter Beweis stellen zu müssen - daran hat sich seit den unseligen Zeiten der Kriegskredite nichts geändert.

Auch jetzt tönt der Ruf zu den Waffen so laut, als läge mindestens eine vaterländische Bedrohung vor. Was ist denn los? Ist Deutschland in Gefahr? Steht das Wasser an der Deichkrone? Nichts davon. Der SPIEGEL hat zwar getitelt "Stunde null" - aber Deutschland steht nicht am Abgrund. Um es mal zeitgenössisch auszudrücken: die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein Betriebssystem, das eine Weile sehr gut ohne Update auskommt.

Und bitte redet nicht von "Europa" und Macron und der besonderen Verantwortung, die Deutschland als größtes Land trage. Dieser Verantwortung ist Angela Merkel schon in den vergangenen Jahren mit wenig Elan gerecht geworden - es gibt keinen Grund für die Annahme, dass sich das nun ändern werde, egal in welcher Regierungskonstellation.

Dafür ist sie - Verzeihung - einfach die falsche Kanzlerin.

Aber natürlich gibt es auch in der SPD solche, die gerne zurück in den warmen Schoß der Regierung kriechen würden. Sie rechnen sich schon aus, was dabei herausspringen könnte. Dass sie sich mal nicht verrechnen.

Denn in Wahrheit wäre die SPD in der schlechtesten aller denkbaren Positionen - sie würde sich spät und widerwillig in die Verhandlungen begeben haben - darum dürften diese dann auf gar keinen Fall an ihr scheitern. Viel Spaß dabei, in diesem Korsett Platz für Bürgerversicherung, Bildungsinvestitionen, Wohnungsbau, Breitband und das Macron-Europa zu finden.

Um es klar zu sagen: Wenn die SPD als Juniorpartner in die große Koalition geht, dann reicht es vielleicht noch mal für vier Jahre. Aber dann ist Schluss. Danach wächst da nichts mehr. Auch die älteste Partei Deutschlands ist sterblich. Es sei denn, die CDU erfüllt die einzige Bedingung, unter der sich ein solcher Schritt für die SPD lohnen könnte: Martin Schulz wird Kanzler.