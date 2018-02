Ministerkandidaten Das Ost-Dilemma der Genossen

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Fünf Tage noch, dann steht endlich fest, ob die SPD in die GroKo geht oder nicht. Am Sonntagvormittag soll das Ergebnis des Mitgliedervotums verkündet werden - nach einer nächtlichen Auszählung durch rund 120 Freiwillige in der Parteizentrale.

Nach dem Ärger um Martin Schulz und seinen gescheiterten Plan, Außenminister zu werden, hat sich die Aufregung in der SPD etwas gelegt. Die neue Parteispitze um Andrea Nahles und Olaf Scholz warb in den vergangenen zwei Wochen bundesweit für das Bündnis mit der Union. Bis auf wenige Ausnahmen trommelten auch die Bundestagsabgeordneten und die Landeschefs für die GroKo. Führende Genossen zeigen sich mittlerweile zuversichtlich, dass die Mitglieder mit Ja stimmen werden. Sie erwarten aber auch, dass das Ergebnis knapper ausfällt als 2013. Damals stimmten 76 Prozent der teilnehmenden Sozialdemokraten für die Große Koalition.

Weiter unklar bleibt, wen die SPD als Minister in die Regierung schicken würde. Die Parteiführung will die Personalien erst nach dem Ergebnis des Mitgliedervotums bekannt geben. Sicher ist seit Sonntag nur: Aus der CDU wird neben Kanzlerin Angela Merkel kein Ostdeutscher der Regierung angehören. Das setzt die SPD enorm unter Druck. Denn sollten auch die Genossen keinen Minister aus den neuen Ländern nominieren, wäre das ein verheerendes Signal und ein Armutszeugnis für die GroKo, 27 Jahre nach der Wiedervereinigung.

Schon im Anschluss an die Koalitionsverhandlungen gab es in der SPD Ärger, weil unter den zunächst gehandelten Kandidaten für die Ministerien niemand aus den neuen Ländern dabei war. SPD-Vizechefin Manuela Schwesig forderte wie zahlreiche Genossen, die SPD müsse einen ostdeutschen Minister benennen.

Nur wen?

Nach dem Aus von Schulz und wohl auch Sigmar Gabriel ist eigentlich ein Posten frei. Doch es mangelt schlicht an Kandidaten. Als gesetzt für die sechs SPD-Ministerien gelten Scholz, Katarina Barley und Heiko Maas. Dazu kommen die Ansprüche der mächtigen Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Bliebe ein Ressort übrig, das mit einem ostdeutschen SPD-Politiker besetzt werden könnte.

Blick in die zweite Reihe

Aber aus den fünf neuen Ländern hat zuletzt kaum jemand außer Manuela Schwesig bundesweit auf sich aufmerksam gemacht. Und Schwesig kommt nicht infrage, erst im vergangenen Jahr wechselte sie aus Berlin nach Schwerin, um den Posten der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern zu übernehmen. Der Thüringer Carsten Schneider, der sich im Bundestag einen Namen als Finanzpolitiker gemacht hat, ist just nach der Bundestagswahl zum Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer aufgestiegen - und würde das wohl auch gerne bleiben.

Also ein Blick in die zweite Reihe: Sachsens Landeschef Martin Dulig, 44, wird in der SPD hinter vorgehaltener Hand ebenso als Ministerkandidat genannt wie seine Generalsekretärin Daniela Kolbe, 38. Gegen Dulig, der auch Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident in Sachsen ist, spricht, dass die Parteiführung die Ministerien gleichmäßig unter Männern und Frauen aufteilen will. Daher gilt es als wahrscheinlicher, dass eine Frau aus dem Osten zum Zuge kommen könnte.

DPA Daniela Kolbe, Generalsekretärin der SPD Sachsen

Neben der Sächsin Kolbe wird auch Dagmar Ziegler, 57, aus Brandenburg für das Familienministerium gehandelt. Die Finanzökonomin sitzt seit 2009 im Bundestag und leitete zuvor verschiedene Ministerien in Brandenburg.

"Die Personaldecke ist dünn"

"Insgesamt ist die Personaldecke wirklich dünn", sagt der Görlitzer Soziologe Raj Kollmorgen von der Hochschule Zittau/Görlitz dem SPIEGEL. Das zeige sich etwa daran, dass der Anteil der westdeutschen Abgeordneten in den ostdeutschen Landesparlamenten zuletzt gestiegen sei.

Selbst wenn die SPD-Führung wolle, sagt Kollmorgen, sei es nicht so leicht, einen Minister aus dem Osten zu benennen - angesichts starker Interessen der großen Landesverbände. Die ostdeutschen SPD-Verbände haben gerade mal so viele Mitglieder wie durchschnittliche Bezirke in Nordrhein-Westfalen.

Sollte auch die SPD keinen Minister aus dem Osten nominieren, könnte dies bei den Staatssekretären kompensiert werden, erwartet Kollmorgen. Den Posten eines Ostbeauftragten, den Merkel offenbar wieder im Wirtschaftsministerium ansiedeln will, sieht der Sozialwissenschaftler indes skeptisch: "Das müsste schon jemand mit einer gewissen Bekanntheit und Charisma sein. Sonst ist das ein Alibiposten ohne Einfluss."

Zusammengefasst: Nach der Ankündigung von Angela Merkel, keinen Minister aus den neuen Bundesländern zu berufen, steht die SPD unter Druck. Mit Manuela Schwesig fällt die prominenteste Genossin aus. Ansonsten drängen sich nur wenige SPD-Politiker für einen Ministerposten in der neuen Bundesregierung auf.

Wer steckt hinter Civey?

Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.