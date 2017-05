Wahlprogramm SPD sagt Vorstellung der Kerninhalte ab

Eigentlich wollte die SPD am Montagnachmittag die Kerninhalte ihres Wahlprogramms präsentieren. Schließlich stehen die Sozialdemokraten und Kanzlerkandidat Martin Schulz nach den Niederlagen bei den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen unter Druck. Doch die Präsentation ist nun kurzfristig verschoben worden, am späten Sonntagabend sagte die SPD das angesetzte Pressegespräch ab.

Aus dem Parteivorstand gibt es zahlreiche Änderungsanträge, die am Montag noch beraten werden sollten. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit, hieß es aus SPD-Kreisen. Die SPD will neben ihrem Kernanliegen der sozialen Gerechtigkeit die Bürger bei Sozialabgaben entlasten sowie bei der Inneren Sicherheit mit dem Ruf nach mehr Polizisten und härteren Gesetzen Härte zeigen. Die besonders heiklen Konzepte für Steuern und Rente sind noch nicht fertig.

Wann die Leiter der Programmkommission, Fraktionschef Thomas Oppermann, Generalsekretärin Katarina Barley und Familienministerin Manuela Schwesig, den Termin nachholen, blieb zunächst unklar. Das Wahlprogramm soll am 25. Juni bei einem Parteitag in Dortmund beschlossen werden.

Parteichef Schulz sagte am Sonntag bei einem Landesparteitag in Schweinfurt: "Jetzt haben wir eine Durststrecke, jetzt haben wir harte Tage hinter uns." Die aktuelle Lage sei aber kein Grund zu verzweifeln. Zum Wahlprogramm sagte Schulz: "Was ich will, ist ein großer Wurf, ein nationaler Bildungspakt für Investitionen in Bildung, Forschung und den ländlichen Raum und keine hohlen Steuerversprechen, die eh kein Mensch mehr braucht."