Nach Kritik von Olaf Scholz SPD-Vize Stegner warnt vor Parteitratsch

SPD-Vize Ralf Stegner hat Parteichef Martin Schulz gegen Kritik aus den eigenen Reihen in Schutz genommen. Stattdessen rief er dazu auf, nicht schlecht übereinander zu reden. Damit spielte er offensichtlich auch auf SPD-Vize Olaf Scholz an. Der hatte in einem internen Papier vor "Ausflüchten" bei der Analyse der historischen Wahlniederlage bei der Bundestagswahl gewarnt - und dabei auch indirekt Parteichef Schulz kritisiert.

Wichtig sei zu verstehen, "dass die Gegner nicht in der eigenen Partei sind", sagte Stegner im Deutschlandfunk. Die SPD müsse sich mit den anderen Parteien auseinandersetzen."Dazu müssen alle beitragen, auch seine Stellvertreter." Er betonte: "Das sollten wir alle miteinander tun."

Scholz hatte in dem Schreiben eine "schonungslose Betrachtung der Lage" gefordert. Das Papier liegt auch SPIEGEL ONLINE vor. Weder fehlende Mobilisierung der eigenen Anhänger noch ein mangelnder Fokus auf soziale Gerechtigkeit tauge zur Erklärung, heißt es dort. Die Probleme der Partei seien "grundsätzlicher".

Hamburgs Erster Bürgermeister gilt vielen Beobachtern als potenzieller Gegenspieler des angeschlagenen Parteichefs.

Ähnlich wie Stegner äußerte sich der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises, Johannes Kahrs. Der warnte im "Tagesspiegel" ebenfalls davor, aus der inhaltlichen Diskussion eine grundsätzliche Personaldebatte zu machen.

Parteichef Schulz hatte nach der Wahl eine Neuaufstellung der Partei angekündigt. In einem Gastbeitrag für die Parteizeitung "Vorwärts" machte er das erneut deutlich: Eine fundamentale und tiefgreifende Erneuerung sei unabdingbar. "Wir werden uns komplett hinterfragen", heißt es in dem Beitrag.

Zuletzt hatte die Partei bei ihrer personellen Neuausrichtung kein gutes Bild abgegeben. Insbesondere die Personalie Lars Klingbeil, der neuer Generalsekretär werden soll, hatte in der Partei für Ärger gesorgt. Die SPD-Frauen hatten sich eine weibliche Besetzung gewünscht.