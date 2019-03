SPD vor Bremen-Wahl Kleines Land, großes Risiko

Es ist ein Auswärtsspiel für den Bremer Bürgermeister. Carsten Sieling, Sozialdemokrat und seit vier Jahren Regierungschef, trifft an diesem Abend im März zum ersten Mal auf seinen CDU-Herausforderer bei der Landtagswahl in zwei Monaten. Der Gastgeber des Duells in einem Business-Hotel am Hauptbahnhof ist ausgerechnet die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung.

Kein Wunder, dass der Großteil der knapp 600 Gäste auf der Seite des Sieling-Kontrahenten steht, dem Seiteneinsteiger Carsten Meyer-Heder. Noch nie habe er vor so vielen CDU-Anhängern geredet, witzelt Sieling zur Begrüßung. Der Gag zündet nicht, es bleibt still, nur die wenigen Genossen in den letzten Reihen klatschen aufmunternd.

So geht es weiter für den SPD-Mann. Sieling bemüht sich, die Erfolge seines Senats und die Schwächen seines unerfahrenen Herausforderers hervorzuheben. Doch wenn er von den Erfolgen "73-jähriger SPD-Herrschaft in Bremen" spricht, erntet der Bürgermeister höhnisches Gelächter.

DPA Carsten Sieling, CDU-Herausforderer Carsten Meyer-Heder

Das Duell bei der Adenauer-Stiftung ist eine ungewohnte Situation für den Bremer SPD-Bürgermeister. Die Genossen sind im Stadtstaat die Favoritenrolle gewohnt. Seit 1946 regiert die SPD an der Weser. Bremen ist das einzige Bundesland, in dem stets nur eine Partei den Ministerpräsidenten gestellt hat. Sogar in Bayern gab es eine kurzzeitige Unterbrechung der CSU-Regentschaft.

Doch wenn Ende Mai in Bremen gewählt wird, könnte es knapp werden. Umfragen sehen SPD und CDU seit rund einem Jahr gleichauf bei rund 25 Prozent. 2015 trat Sielings Vorgänger Jens Böhrnsen zurück, weil er nur 32,8 Prozent holte. Selbst wenn die Grünen über ihren 15 Prozent der vergangenen Wahl landen, ist nicht sicher, dass es für Rot-Grün wieder reicht.

Deshalb bekommt die Wahl im kleinsten Bundesland auf einmal eine ziemlich große bundespolitische Bedeutung. Nur rund 482.000 Menschen sind in Bremen wahlberechtigt. Doch eine Schlappe Sielings wäre auch ein herber Rückschlag für die SPD-Führung um Parteichefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz.

DPA Olaf Scholz, Carsten Sieling, Dietmar Woidke, Andrea Nahles

Die Wahl in Bremen findet zeitgleich mit der Europawahl und Kommunalwahlen in mehreren Ländern statt. Nach den schweren Niederlagen in Bayern und Hessen im vergangenen Jahr braucht die SPD-Spitze dringend ein Erfolgserlebnis. Sollte Sieling sich behaupten, wäre das zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer.

Und wenn er scheitert? Das wäre intern möglicherweise noch gefährlicher für Nahles als ein schlechtes Ergebnis bei der Europawahl, sagt ein führender Genosse. Denn dann dürfte die Debatte über einen vorzeitigen Bruch der GroKo wieder aufflammen. Und damit auch die Frage, ob die Partei an ihrem Führungsduo festhalten will.

"Wir kommen mit dem Geld klar"

Sieling ist sich der plötzlich gestiegenen Aufmerksamkeit für den Stadtstaat und seine Person bewusst, aber er gibt sich gelassen. "Ich bleibe Bürgermeister", sagt er beim Duell der Adenauer-Stiftung. Sieling lobt seinen rot-grünen Senat, seit 2015 seien 20.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen worden. Es sei gelungen, die Arbeitslosigkeit auf neun Prozent zu senken - was immer noch deutlich über der bundesweiten Quote von 5,3 Prozent liegt. Pro Jahr stelle man 150 neue Lehrer ein, bei den Kitas gebe es einen "Rekordausbau".

Und die Finanzen, ein Dauerproblem im hochverschuldeten Bremen? "Wir kommen mit dem Geld klar", sagt Sieling und muss sich prompt wieder Spott gefallen lassen. Der Bürgermeister lässt sich nicht beirren: "Ab 2020 zahlt Bremen Schulden zurück."

SPIEGEL ONLINE

Sieling will klarmachen: Er hat die Lage im Griff, im Gegensatz zu seinem CDU-Herausforderer Meyer-Heder. Der offenbart an diesem Abend tatsächlich die ein oder andere inhaltliche Schwäche. So fordert er mehr Sicherheit am Bahnhof, etwa durch Videokameras. Die gebe es doch längst, entgegnet Sieling - und wird zwei Tage später vom Faktencheck des "Weser Kuriers" bestätigt.

Dazu kommt: Meyer-Heder ist den Bremern noch immer weitgehend unbekannt, selbst manchem CDU-geneigten Zuschauer bei der Adenauer-Stiftung. Aus dem Publikum wird er schon mal als "Carsten Meyer-Heli" angesprochen.

Und trotzdem kann er Sieling gefährlich werden. Der 60-jährige Sozialdemokrat ist ein ruhiger, abwägender Landespolitiker. Man traut ihm zu, eine Stadt solide zu regieren. Doch kann er seine Partei im Wahlkampf mitreißen? Und noch wichtiger: Kann er sich von den miserablen Umfragewerten der Bundes-SPD entkoppeln?

Parteilinke setzen auf Rot-Rot-Grün

Immerhin, der Blick in die demoskopischen Daten gibt auch Anlass zur Zuversicht. Denn selbst wenn es für Rot-Grün nicht reicht, gibt es noch die Linkspartei. "Das linke Lager dürfte in Bremen die Möglichkeit haben, auf eine Mehrheit zu kommen", sagt Matthias Miersch. Miersch ist Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion und damit Nachfolger von Sieling, von dem er den Posten 2015 übernahm, als Sieling zurück nach Bremen ging. Sieling, sagt Miersch, könne dieses linke Lager "glaubwürdig vertreten".

Der Bremer Bürgermeister will im Wahlkampf nicht über mögliche Bündnisse sprechen. Doch die Parteilinken sehen Bremen als möglichen Auftakt einer Renaissance des rot-rot-grünen Projekts. Auch in Brandenburg könnte es nach der Wahl am 1. September ein Linksbündnis geben. Und in Thüringen, wo Ende Oktober gewählt wird, regiert Linken-Ministerpräsident Bodo Ramelow bereits mit SPD und Grünen.

Für die SPD beginnt mit Bremen und der Europawahl ein schwieriges Wahljahr. Es geht für Carsten Sieling um mehr als um Bremen. Er soll den Genossen wieder Hoffnung geben. Hoffnung, dass die SPD noch Wahlen gewinnen kann.

Wie funktioniert die Civey-Methodik? Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ. Warum ist eine Registrierung nötig? Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben. Wie werden die Ergebnisse repräsentativ? Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper. Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer? Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können. Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses? Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht. Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden? In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde. Was passiert mit meinen Daten? Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Mitarbeiter von Civey arbeiten für die Auswertungen lediglich mit User-IDs und können die Nutzer nicht mit ihrer Abstimmung in Verbindung bringen. Die persönlichen Angaben der Nutzer dienen vor allem dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden. Darüber hinaus arbeitet Civey mit externen Partnern zusammen, die Zielgruppen für Werbetreibende erstellen. Nur wenn Nutzer die Datenschutzerklärung sowohl von Civey als auch von einem externen Partner akzeptiert haben, dürfen Ihre Antworten vom Partner zur Modellierung dieser Zielgruppen genutzt werden. Ein Partner erhält aber keine Informationen zu Ihren politischen und religiösen Einstellungen sowie solche, mit denen Sie identifiziert werden können. Civey-Nutzer werden auch nicht auf Basis ihrer Antworten mit Werbung bespielt. Der Weitergabe an Partner können Sie als eingeloggter Nutzer jederzeit hier widersprechen. Mehr Informationen zum Datenschutz bei Civey finden Sie hier.

Wer steckt hinter Civey?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.