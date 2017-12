Streit vor dem Parteitag GroKo-Gegner fürchten um Überleben der SPD

Kurz vor dem entscheidenden Parteitag der SPD spitzt sich der Streit um eine erneute Regierungsbeteiligung zu. Dabei bringen sich Befürworter und Gegner einer neuen großen Koalition in Stellung.

Eindringlich warnt etwa der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Marco Bülow seine Partei vor einem neuen Bündnis mit der Union. "Die SPD könnte damit ihr Überleben aufs Spiel setzen", sagte Bülow der "Frankfurter Rundschau". Er glaube, dass Parteichef Martin Schulz wirklich eine Erneuerung der SPD wolle, sagte Bülow. "Er hört aber zu stark auf eine alte Beraterclique, deren Hauptziel schon immer war, wieder in die große Koalition zu gehen."

Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, hingegen appellierte an die Parteitagsdelegierten, sich Gesprächen mit der Union nicht zu verschließen.

"So richtig will niemand in der SPD eine neue große Koalition", sagte Kahrs der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Aber in der jetzigen Situation geht es nicht ums Gefühl, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen, und das bedeutet: Wir müssen mit der Union zumindest reden."

Nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen von Union, FDP und Grünen hatte sich die Führung der Sozialdemokraten am Montag für "ergebnisoffene" Gespräche mit CDU und CSU über eine mögliche Zusammenarbeit bei der Regierungsbildung ausgesprochen. Auf dem am Donnerstag beginnenden SPD-Parteitag sollen die Delegierten entscheiden, ob sie dem Leitantrag zustimmen. Dieser sieht vor, dass es "keinen Automatismus" in Richtung einer neuen großen Koalition gebe - schließt ein solchen Bündnis aber auch nicht aus.

In der Partei wird ein offener Schlagabtausch von Anhängern und Gegnern einer erneuten Regierungsbeteiligung erwartet. Bei der Bundestagswahl war die SPD auf 20,5 Prozent abgestürzt, die Sozialdemokraten wollten sich zunächst eigentlich in der Opposition erneuern.

Droht eine Schlappe für Schulz?

Unter den SPD-Anhängern ist eine Neuauflage der großen Koalition eher unbeliebt. Im SPON-Wahltrend sprachen sich nur 27,9 Prozent für ein erneutes Regierungsbündnis mit CDU und CSU aus.

Wie der Parteitag entscheiden wird, ist offen. Auf jeden Fall dürften die Debatten hitzig werden. Unmittelbar nach der Abstimmung über den Kurs der SPD stellt sich am Donnerstag der gescheiterte Kanzlerkandidat Schulz beim Parteitag zur Wiederwahl. In Parteikreisen hieß es, es sei noch nicht absehbar, an welcher Stelle des Parteitags sich der Ärger vieler Delegierter ein Ventil suchen werde - beim Weg in die GroKo, beim Urteil über Schulz oder bei der Wahl der Stellvertreter.

Stimmt der Parteitag für Gespräche mit der Union, wollen Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles sich schon in der nächsten Woche mit den Unionsspitzen treffen.

Vor allem der linke Flügel der SPD steht einer GroKo-Neuauflage äußerst kritisch gegenüber. Juso-Chef Kevin Kühnert kündigte für den Parteitag einen Antrag des SPD-Nachwuchses an, mit dem die Möglichkeit einer großen Koalition ausgeschlossen werden soll.

Der Sprecher der Parlamentarischen Linken der SPD im Bundestag, Matthias Miersch, will dagegen trotz schwerer Bedenken keine vorzeitige Absage an ein Regierungsbündnis mit der Union. Den Ausschluss einer großen Koalition auf dem Parteitag würde er "für falsch halten", sagte Miersch der Nachrichtenagentur AFP. Allerdings könne er sich vorstellen, "dass wir die Vorbehalte gegen eine erneute große Koalition in dem Beschluss noch deutlicher formulieren".

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bewertet eine neue GroKo skeptisch. "Die Union hat sich nicht mehr an Absprachen gehalten, deswegen halte ich eine Minderheitsregierung für eine gute Alternative", sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Eine Minderheitsregierung könnte sogar stabiler sein als eine nur widerwillig eingegangene Koalition."