SPD vor GroKo-Entscheidung Die Demütigung

Was wollen sie denn noch? Es ist doch so viel Gutes erreicht worden in den Sondierungsgesprächen: Mehr Geld für Kitas, mehr für Ganztagsschulen, die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung, die Einführung einer Grundrente und das Rentenniveau gesetzlich bei 48 Prozent festgeschrieben - eigentlich, so möchte man meinen, sollte sich die SPD doch nicht so schwertun, weiteren Verhandlungen über und letztlich dem Eintritt in eine neue Große Koalition zuzustimmen.

So argumentieren die SPD-Befürworter der GroKo, allen voran der Parteichef Martin Schulz und die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Auf Kritiker aus den eigenen Reihen reagiert gerade Letztere zunehmend verschnupft: Das ablehnende Urteil der Jusos sei doch schon vor der Sondierung festgestanden, und mit so einer Haltung könne sie "nicht arbeiten". Doch genau das müsste die SPD-Spitze jetzt tun: mit dieser grundsätzlichen Ablehnung umgehen - und eine Antwort darauf finden.

Selbst ein lupenreines SPD-Programm wäre nicht genug

Und die kann nicht nur in angekündigten Nachbesserungen am Sondierungsergebnis bestehen. Der Wiedereintritt der SPD in eine Merkel-Regierung ist nicht in erster Linie ein Problem der Durchsetzung einiger Rentenprozentpunkte und einiger Tausend nachziehender Flüchtlingsangehöriger mehr. Selbst wenn die Union in den kommenden Koalitionsverhandlungen auf Betreiben der SPD einverstanden wäre, den Spitzensteuersatz zu erhöhen, die Bürgerversicherung einzuführen und die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen abzuschaffen, selbst wenn die SPD-Verhandler also wundersamerweise ein lupenrein sozialdemokratisches Programm herausverhandeln könnten, es wäre vielen Sozialdemokraten immer noch nicht genug. Denn die Ablehnung der Großen Koalition basiert nicht allein auf Fakten - sie ist auch und wohl in erster Linie eine Emotion.

Wäre es anders, hätte einer neuen GroKo doch von Anfang an nichts im Wege gestanden. Wäre es anders, hätte die letzte Legislaturperiode genügend Beispiele dafür bieten können, was man als SPD auch unter Merkel erreichen kann zum Wohle der Arbeitnehmer, der Frauen und der sogenannten kleinen Leute. Doch was nützt der schönste Mindestlohn, die Beschränkung der Leiharbeit, mehr Bafög und die Frauenquote in Aufsichtsräten, wenn am Ende doch nur Merkels Raute über allem schwebt und die SPD Wahl um Wahl um Wahl verliert?

Klartext nur alle vier Jahre

Die SPD hat sich gewissermaßen totgesiegt: Ihre Grundanliegen sind längst bundesrepublikanischer Mainstream, die Partei selbst ist es immer weniger. Zu oft und zu lange hat sich die stolze Partei ins Korsett der Sachzwänge begeben, sich dem Koalitionszwang unterworfen und als Stichwortgeberin einer CDU-Kanzlerin gedient. Es reicht vielen Genossen eben nicht, ihren Parteivorsitzenden nur alle vier Jahre, in der Elefantenrunde nach der mittlerweile traditionell verlorenen Bundestagswahl, für ein paar Minuten ohne Blatt vor dem Mund sprechen zu hören, ohne Rücksicht auf kommende Bündnisse und alternativlos mitzutragende Konsensentscheidungen. Die Stolzen sind gedemütigt.

Wenn nun noch ausgerechnet Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef der CSU (einer bei der Bundestagswahl nun auch nicht berauschend erfolgreichen und alles andere als geschlossen agierenden Partei), meint, dem SPD-Parteichef die Niederschlagung eines "Zwergenaufstands" empfehlen zu müssen, wird das die Lust der gekränkten Genossen kaum befördern, der Union die Mehrheit bei der Kanzlerinnenwahl zu beschaffen. Wenn nun noch ausgerechnet in der konservativen "FAZ" der SPD geradezu väterlich besorgt Bedeutungslosigkeit prophezeit wird, sollte sie kein "Einsehen" haben "in die Rolle als kleinerer Koalitionspartner", dann wird sich mancher Genosse denken: Ach was? Das sehe ich nun erst recht nicht ein.

Wenn Schulz, Nahles und die anderen GroKo-Befürworter keinen Weg finden, mit diesem Trotz umzugehen, wenn sie es nicht schaffen, der Partei ihren Stolz zurückzugeben, dann wird die SPD zwar trotzdem bald wieder stolz sein - aber in der Opposition und mit neuer Spitze.