Gabriels Zukunft in möglicher Großer Koalition Der Marathon-Minister

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Sigmar Gabriel macht erst einmal einfach weiter. Weitere Reisetermine des Außenministers sind in der Planung. Bis vor kurzem schien er ein Mann auf Abruf zu sein. Isoliert in der eigenen Bundestagsfraktion, die ihre neue Rolle in der Opposition einübte. Doch nach dem Aus der Jamaika-Sondierungen ist Gabriel vorerst wieder im Spiel.

Als die SPD-Führung jüngst in einer achtstündigen Sitzung eine vorsichtige Kurskorrektur unter SPD-Chef Martin Schulz einleitete und sich zu einem Treffen mit dem Bundespräsidenten einverstanden erklärte, war Gabriel zeitweise bei der Sitzung dabei.

Für viele in der SPD ist der frühere Parteichef noch immer ein rotes Tuch. Sein Stil, große Fragen vor allem mit sich selbst zu klären und die Partei vor vollendete Tatsachen zu stellen, hat ihm intern viele Gegner eingebracht. Auch sein überraschender Verzicht auf die Kanzlerkandidatur im Frühjahr bestätigte viele in ihrer Überzeugung, Gabriel handele erratisch.

Späte Genugtuung erfuhr Gabriel, als er sich in die Aufgabe des Außenministers stürzte. Das Amt macht ihm sichtlich Spaß, seine Popularitätswerte stiegen im Sommer steil an, kurz vor der Bundestagswahl lag er weit vor dem SPD-Vorsitzendem Schulz und sogar knapp vor der Kanzlerin. Bei infratest dimap waren zuletzt 66 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden. Solche Werte hatte Gabriel als früherer Umwelt- und späterer Wirtschaftsminister nie erreicht.

Gabriel ist in einer schwierigen Lage

DPA Gabriel am 26. November

Sein Amtsbonus könnte ihm nun zu einer unerwarteten Fortsetzung seiner politischen Karriere verhelfen. Allerdings muss er aufpassen, welchen Kurs er in seiner verunsicherten und unruhigen Partei einschlägt.

Am Donnerstagabend wird Bundespräsident Frank Walter Steinmeiermit den Parteichefs von CDU,CSU und SPDdie Lage beraten, möglicherweise werden hier schon die Weichen für eine Neuauflage der Großen Koalition gestellt. Meldet Gabriel zu früh Ambitionen an, könnte er als Politiker dastehen, dem es nur um das Amt geht.

Dass der Außenminister von einer Oppositionsrolle der SPD nicht viel hält, ist bekannt. Zwei Wochen nach der Bundestagswahl vollzog er öffentlich einen Spagat zwischen Loyalität gegenüber Schulz und der eigenen Überzeugung: "Natürlich ist Opposition keine schöne Veranstaltung", hatte er da gesagt. Und dann hinzugefügt, es sei aber auch ein Signal an die Wähler, dass man verstanden habe, dass eine erneute Große Koalition nicht gewollt werde. "Der Katzenjammer", so Gabriel, werde für die SPD allerdings noch kommen.

Im Grunde genommen legte er mit diesem Satz seine wahre Überzeugung offen. Er ist damit nicht alleine in der Partei. Das Motto des einstigen SPD-Strategen Franz Müntefering, wonach Opposition "Mist" sei, wird auch in diesen Tagen noch gerne zitiert.

Zu den aktuellen Entwicklungen lässt sich Gabriel derzeit nichts öffentlich entlocken. Anfragen zu seiner künftigen Rolle und einer Neuauflage der Großen Koalition blockt er ab. Jüngst allerdings, bei einem Termin in London, wo er mit dem britischen Amtskollegen Boris Johnson über die Situation im Nahen und Mittleren Osten sprach, wurde er auch nach der SPD gefragt. "Schulz wird Parteivorsitzender bleiben", sagte Gabriel da.

Klarheit soll vom 7. bis 9. Dezember der Bundesparteitag in Berlin bringen, auf dem unter anderem die Wahl des Parteichefs ansteht. So unklar die Personalie noch ist, so unklar scheint auch der Kurs. "Wir gehen in Gespräche, von denen wir noch nicht wissen, wohin sie führen. Keine Option ist vom Tisch", sagte SPD-Chef Schulz am Montag nach einer Vorstandssitzung. "Mit großer Wahrscheinlichkeit" werde ein zweites Spitzengespräch von Union und SPD ohne das Staatsoberhaupt folgen - was als Indiz für eine Neuauflage der Großen Koalition gedeutet werden kann.

Gabriel im Finanzressort?

Sollte es am Ende tatsächlich dazu kommen, könnte sich die SPD in einer paradoxen Lage wiederfinden: Zwar als geschwächter Partner (mit einem desaströsen Bundestagsergebnis von 20,5 Prozent). Aber auch als ein Partner, der einer ebenfalls geschwächten CDU-Vorsitzenden Angela Merkel den Preis für die Fortsetzung ihrer Kanzlerschaft abringen könnte. Das hätte womöglich Auswirkungen bis in das künftige Ministertableau hinein - etwa in der Frage, ob die SPD das von der CDU geleitete Finanzministerium anstrebt. Zumindest wird das von maßgeblichen SPD-Politikern, die sich nicht zitieren lassen wollen, nicht dementiert. "Es wäre ein Fehler, sich jetzt dazu zu äußern", sagte ein Beteiligter dem SPIEGEL.

Das Finanzministerium gilt als das wichtigste Ressort neben dem Kanzleramt - nicht nur für die Aufstellung des Bundeshaushalts. Hier werden künftig auch entscheidende Weichenstellungen in der Europapolitik fallen. An dieser Stelle käme womöglich Gabriel ins Spiel. Im Mai hatte er einen eigenen Plan vorgelegt - unter dem Stichwort "Elysée 2.0 - Neue Impulse für die deutsch-französische Zusammenarbeit".

Darin unterstützte Gabriel unter anderem die Forderungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einem Euro-Finanzminister, einem eigenen Haushalt der Eurozone mit parlamentarischer Kontrolle sowie "gemeinsamen Standards bei sozialer Absicherung und Besteuerung". Bereits als Wirtschaftsminister ihrer Staaten hatten beide intensiven Kontakt. Auch wenn vieles davon in CDU und CSU nicht auf Zustimmung stößt, Gabriel hat zumindest eine Vorstellung von einem künftigen Europa.

In der SPD gibt es - bislang - noch keine Wortmeldungen, die Gabriel in der Rolle eines künftigen Finanzministers sehen. Doch die Frage könnte sich in naher Zukunft stellen, wenn die SPD ernsthaft über ein Ministertableau in einer neuen Koalition mit CDU und CSU nachdenken muss.

Es wäre womöglich auch ein Ausweg aus einem Dilemma für Schulz. Das Finanzressort könnte ein wiedergewählter SPD-Parteichef und Europapolitiker seinem Parteifreund Gabriel antragen. Allzu viele Ministerkandidaten hat die SPD ohnehin nicht. Schulz könnte damit in die Rolle des Königmachers schlüpfen - und selbst das Außenamt übernehmen.

Zusammengefasst: Wird Sigmar Gabriel in einer Neuauflage der Großen Koalition Finanzminister? Übernähme die SPD dieses wichtigste Ressort, hätte das Folgen für Europa - Gabriel hat in der Vergangenheit Forderungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einem Euro-Finanzminister, einem eigenen Haushalt der Eurozone mit parlamentarischer Kontrolle sowie "gemeinsamen Standards bei sozialer Absicherung und Besteuerung" unterstützt. Maßgebliche SPD-Politiker dementieren nicht, dass ihre Partei das Ministerium anstrebt, wollen sich öffentlich aber auch noch nicht äußern.