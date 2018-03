Parteitag im April Nahles derzeit offenbar einzige Kandidatin auf SPD-Vorsitz

Die SPD-Basis ist sauer auf die Führungsriege: Erst das katastrophale Ergebnis bei der Bundestagswahl von 20,5 Prozent, dann das Hin und Her um die GroKo und schließlich der Rücktritt von Martin Schulz. Danach wollten einige Mitglieder beim SPD-Parteitag am 22. April nicht einfach die Kandidatin des Bundesvorstands, Andrea Nahles, als ihre neue Vorsitzende abnicken.

Gleich mehrere Kommunalpolitiker kündigten also an, ebenfalls anzutreten - zuletzt das einfache SPD-Mitglied Mario Lavan aus dem rheinland-pfälzischen Waldlaubersheim. Doch keiner von ihnen erfülle derzeit die Voraussetzungen für eine Kandidatur, berichten Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Außerdem wollen laut einem Bericht der "Welt" zwei der Kandidaten, Udo Schmitz und Dirk Diedrich, nicht mehr antreten.

Keiner der Bewerber kann Voraussetzungen derzeit erfüllen

"Beim SPD-Parteivorstand liegen mehrere Mails mit Ankündigungen vor", sagte eine SPD-Sprecherin der Mediengruppe. Für eine wirksame Kandidatur für den SPD-Vorsitz sei aber ein Personalvorschlag nötig, der nach der SPD-Wahlordnung durch mindestens drei Ortsvereine unterstützt werden müsse. Diese Hürde habe bislang keiner außer der Fraktionschefin Nahles erfüllt.

Nach Informationen aus Parteikreisen sind momentan bundesweit neun SPD-Mitglieder bekannt, die sich für den Vorsitz bewerben wollen, darunter die Flensburger Oberbürgermeisterin und GroKo-Gegnerin Simone Lange, die an der Parteibasis einigen Zuspruch erhält. Aber auch Lange habe noch keine drei Ortsvereine hinter sich versammelt.

Schon am Sonntag steht eine wichtige Entscheidung in der SPD an: Die Basis stimmt darüber ab, ob die Partei erneut in eine Große Koalition eintritt. Die Führung ist zuversichtlich, dass die Mitglieder für den Koalitionsvertrag stimmen werden. Sollte das nicht der Fall sein, wird die Personaldebatte wohl neu entfacht.