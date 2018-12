Bundesjustizministerin Katarina Barley ist die Spitzenkandidaten der deutschen Sozialdemokraten für die Europawahl. Sie wurde auf der SPD-Europadelegiertenkonferenz in Berlin mit 192 von 194 Stimmen auf Platz eins der Kandidatenliste gewählt. Das sind 99 Prozent. Auf Platz zwei der Liste wurde Udo Bullmann gewählt. Er ist Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Europaparlament. Bullmann erhielt 97,4 Prozent der Stimmen.

Barley rief in ihrer Bewerbungsrede zu einem Kampf für Europa auf. "Es geht um uns, es geht um die SPD, es geht um die Zukunft Europas", sagte Barley. Angesichts des Aufstiegs von Rechtspopulisten in vielen EU-Staaten gelte es, Schaden von der Europäischen Union abzuwenden.

Die derzeitige Bundesjustizministerin mahnte Reformen in Europa an. Es gehe es ihr vor allem um das soziale Europa: "Wir wollen einen europäischen Mindestlohn und eine europäische Sozialversicherung." Aber auch grenzüberschreitende Herausforderungen wie Umweltschutz und Klimawandel könnten in Europa nur von der EU angegangen werden.

Überschattet wurde das Treffen von Unmut über das Vorgehen des Vorstands und besonders über die Vorsitzende Andrea Nahles. Um mehr junge und weibliche Kandidaten auf aussichtsreiche Plätze zu bringen, überstimmte der Vorstand zum Teil Wahlvorschläge der Landesverbände. So rutschten Bewerber nach hinten, etwa die derzeitige Vizepräsidentin des Europaparlaments, Evelyne Gebhardt. Der Vorschlag wurde noch einmal überarbeitet.

Führende Rolle im Europaparlament

Der Spitzenkandidat der europäischen sozialdemokratischen Parteien ist Frans Timmermans. Der Niederländer ist Vizepräsident der EU-Kommission. Der 57-Jährige ist der große Rivale des konservativen Kandidaten Manfred Weber (CSU).

Beide wollen Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden und konkurrieren damit um einen der mächtigsten Posten in Brüssel. Barley könnte als nationale Spitzenkandidatin womöglich eine führende Rolle in der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament übernehmen.