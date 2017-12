Mögliche Koalitionsverhandlungen SPD will Parteitagsbühne einfach stehen lassen

Das Prozedere auf dem Weg zu einer möglichen erneuten Großen Koalition in Deutschland stellt die SPD vor einige Probleme. Wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Parteikreise berichtet, könnte der Sonderparteitag, der über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden soll, wieder in der Berliner Messehalle City Cube stattfinden. Aus Kostengründen sei im Gespräch, die Bühne in den nächsten Wochen einfach stehen zu lassen, um sie dann im Januar für den Sonderparteitag wieder zu nutzen.

Als mögliche Termine für den neuen Parteitag werden der 13. oder 14. Januar gehandelt. Gespräche mit der Berliner Messe laufen demnach - es sei aber unklar, ob man die Aufbauten einfach stehen lassen kann.

Sollte es klappen, könnte die derzeit etwas klamme Partei immerhin einige Hunderttausend Euro sparen. Normalerweise kostet so ein Parteitag rund eine Million Euro.

In der Partei gibt es aber Zweifel, ob bis Mitte Januar die Zeit reicht, damit Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles mit den Spitzen der Union ausloten können, welche Punkte in einer gemeinsamen Koalition durchgesetzt werden könnten.

Der seit Donnerstag laufende SPD-Parteitag hatte zwar für ergebnisoffene Gespräche mit der Union gestimmt, aber auch deutlich gemacht, dass dies kein Automatismus in Richtung einer Großen Koalition sei. Zudem wurde festgelegt, dass über mögliche Koalitionsverhandlungen zuvor ein Sonderparteitag entscheiden müsse.

Wille in der Union, Skepsis in der SPD

Die SPD will auf einer Vorstandssitzung am kommenden Freitag darüber entscheiden, ob eine Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit der Union für sie sinnvoll ist. Zuvor soll voraussichtlich Mittwochabend ein Spitzengespräch der Partei- und Fraktionschefs von CDU/CSU und SPD stattfinden. "Ob wir dann sondieren, werden wir sehen", sagte Parteichef Martin Schulz.

Viele SPD-Politiker geben sich skeptisch. "Ich plädiere dafür, andere Wege als eine Neuauflage von Schwarz-Rot zu suchen", sagte die am Donnerstag neu gewählte stellvertretende Parteivorsitzende Natascha Kohnen der "Passauer Neuen Presse". Sie sprach sich dafür aus, stattdessen "intensiv über eine Minderheitsregierung zu diskutieren".

Die SPD müsse mutiger werden, sagte dazu Kohnen, die auch bayerische SPD-Landesvorsitzende ist. Die Sozialdemokraten dürften sich "nicht einfach wieder vor den Karren von Bundeskanzlerin Angela Merkel spannen lassen".

Auf Distanz zu einer Großen Koalition blieb auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die ebenfalls am Donnerstag zur stellvertretenden SPD-Vorsitzenden gewählt worden war. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir mit der Union einen Tolerierungsvertrag über Politikfelder schließen, auf denen eine breite Stimmenmehrheit unerlässlich ist, zum Beispiel über Europathemen und die Außenpolitik", sagte sie der Mainzer "Allgemeinen Zeitung". Bei anderen Themen könne sich die Union dann "Mehrheiten gemeinsam mit anderen Parteien suchen".

In der Union dagegen will man von einer Minderheitsregierung nichts wissen und setzt ganz auf eine Koalition mit der SPD. "Der SPD-Parteitag hat jedenfalls für die Große Koalition keine Türen geschlossen", sagte Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) der "Rheinischen Post". Die CDU müsse "nun dafür sorgen, dass die Gespräche mit der SPD zu einer Regierung führen, die das Land vier Jahre stabil regiert und in der Sache Entscheidungen trifft, die das Land voranbringen".

Auch Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) warb für eine neue Große Koalition. "Wenn wir Europa in dieser unruhigen Welt stärken wollen, brauchen wir stabile Mehrheiten", sagte er dem "Tagesspiegel". "Ich hoffe, dass wir im Januar zu Koalitionsverhandlungen kommen."