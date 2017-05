Verdächtiger Gegenstand Willy-Brandt-Haus in Berlin geräumt

Vorsichtsmaßnahme im Willy-Brandt-Haus in Berlin: Die SPD-Parteizentrale wurde am Montagmorgen evakuiert. Die Polizei untersucht einen verdächtigen Gegenstand, der in der Poststelle gefunden wurde.