Angriff gegen die Kanzlerin SPD wirft Merkel Demokratieverachtung vor

Die SPD will die Wahlkampftaktik von Angela Merkel in ihrer eigenen Kampagne zu einem zentralen Thema machen. "Das ist ein Stück weit Demokratieverachtung, die hinter dieser Taktik steckt", sagte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil dem SPIEGEL. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Gemeint ist die sogenannte asymmetrische Demobilisierung der Kanzlerin - eine Strategie, die darauf abzielt, sich zu möglichst wenigen Themen zu äußern, um so viele potenzielle Wähler des politischen Gegners vom Gang zur Urne abzuhalten. Insbesondere bei der Bundestagswahl 2013 CDU hatte sich die Strategie für die Union als überaus erfolgreich herausgestellt.

"In diesem Sommer wird die asymmetrische Demobilisierung nicht mehr gelingen", prophezeit Heil. Die Menschen wollten Orientierung. "Angela Merkel hat ihre Partei zu einer One-Woman-Show gemacht, die ist unter ihr konzept- und ideenlos geworden."

Das gelte für die großen Fragen Europas ebenso wie für die Rentenpolitik. "Zu keiner der großen Fragen hat Angela Merkel eine Antwort, nicht zur Flüchtlingskrise, nicht zur Bedrohung, die Donald Trump darstellt", klagte der SPD-Politiker.

Im Februar sei sichtbar geworden, dass viele Menschen gern eine vernünftige Alternative zu Angela Merkel hätten, so Heil. Der Generalsekretär spielt damit auf die kurz nach seiner Nominierung rasant gestiegenen Umfragewerte des SPD-Herausforderers Martin Schulz an.

Im April und Mai waren die Werte des Merkel-Kontrahenten allerdings wieder deutlich abgesackt. Nun aber, so Heil, wolle die SPD wieder an die Anfangszeit des Schulz-Hypes anknüpfen. Am Sonntag treffen sich die Sozialdemokraten in Dortmund zum Parteitag, um ihr Wahlprogramm zu verabschieden.