Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

in unserem Newsletter "Hausmitteilung" empfehlen wir Ihnen besondere Geschichten aus dem aktuellen SPIEGEL-Magazin, das Sie als SPIEGEL+-Abonnent bereits jeden Freitagabend ab 18 Uhr lesen können.

Für Eilige: Den direkten Zugang zum neuen Heft finden Sie unten in dieser Mail.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und eine anregende Lektüre.

Herzlich

Ihr SPIEGEL+-Team

In deutschen Großstädten wie Berlin, Bremen, Dortmund oder Essen findet weitgehend unbemerkt ein Kampf der Kulturen statt: Es kämpft der Staat mit seiner Rechtsordnung gegen die Wertewelt krimineller, meist arabischstämmiger Clans. In Nordrhein-Westfalen ordnet die Polizei ihnen in den vergangenen drei Jahren mehr als 14.000 Straftaten zu; in der Hauptstadt hat der Senat manche Viertel jahrelang nicht mehr gegen den Revieranspruch der Familienbanden verteidigt. Die Titelgeschichte dieser Ausgabe liefert einen Einblick in die Strukturen von drei Clans, sie heißen Al-Zein, Abou-Chaker und Rammo.

Fabian Melber / DER SPIEGEL Heise, Meyer-Heuer

Bereits seit 2003 verfolgen die SPIEGEL-TV-Reporter Thomas Heise und Claas Meyer-Heuer deren Machenschaften. Dauerhaft mit den Mitgliedern im Gespräch zu bleiben ist kompliziert, die Journalisten trafen sie bei Boxabenden und Gerichtsverhandlungen. Sie waren auch vor Ort, als Prügeleien ausbrachen. "Die Clans sind in sich geschlossene Systeme, sie ignorieren die Regeln des Rechtsstaats und mischen in allen Bereichen der Organisierten Kriminalität mit", sagt Heise. Zusammen mit den SPIEGEL-Kollegen Laura Backes, Jürgen Dahlkamp, Jörg Diehl, Lukas Eberle und Andreas Ulrich beschreiben sie, wie die Clans so stark werden konnten - und wo die Politik versagt hat.

In seinem neuen Roman schreibt der Autor Rocko Schamoni über das Leben des einstigen Puffbesitzers Wolli Köhler.

Samuel Zuder / DER SPIEGEL Schamoni, Becker

Der pachtete in den Sechzigern auf der Reeperbahn eine Etage im Palais d'Amour, wo sich die Schriftsteller Wolf Wondratschek und Hubert Fichte zu Gesprächen trafen. Heute ist in dem Gebäude das Großbordell Pink Palace untergebracht. Als Redakteur Tobias Becker und Schamoni sich dort vom Inhaber herumführen ließen, gelangten sie in die Tiefgarage. Es sei jener Ort, erfuhren sie, an dem man früher Dinge auf eine Art geregelt habe, die nun nicht mehr möglich sei. Der Roman spielt in einer Zeit, in der Polizisten und Kieztypen einander noch verachteten. Schamoni, der lange Mitinhaber des Golden Pudel Club auf St. Pauli war, musste einmal auf der Davidwache antanzen, wegen einer Lärmbeschwerde. Es dauerte keine drei Minuten, da sagte ein Polizist "Dunstabzugshaube" und kicherte. "Dunstabzugshaube" ist ein Telefonstreich des Künstlertrios Studio Braun, dem Schamoni angehört. Popgebildete Polizisten? "Ja, so weit ist es gekommen", sagt er.