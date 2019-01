Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

Der Ausbruch aus der Arbeitswelt ist eine der letzten Utopien unserer Zeit. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, ganz anders zu arbeiten: weniger, das sowieso, selbstbestimmter und an einem schöneren Ort als im Großraumbüro mit Zimmerpflanzen und Linoleumfußboden. Immer mehr Unternehmen wagen Flexibilität, experimentieren mit flachen Hierarchien - weil ihnen in Zeiten der Rekordbeschäftigung gar nichts anderes übrig bleibt.

Stefan Rief Nezik beim Büromöbeltest

Ann-Kathrin Nezik hat einige von ihnen besucht. Sie sprach mit Experten über die Risiken neuer Arbeitsformen und sah sich auf der weltgrößten Büromöbelmesse um. Als es darum ging, ihre Recherchen aufzuschreiben, unternahm sie einen Selbstversuch: Sie ging zwei Tage in einen Coworking Space. Das Schreiben gelang ihr dort besser als in ihrem Einzelbüro beim SPIEGEL. "Das lag vor allem an der himmlischen Ruhe. Niemand rief an, kein Kollege stand plötzlich in der Tür."

Natan Dvir / DER SPIEGEL Uno-Sicherheitsrat in New York

Nach einigen Jahren Pause hat Deutschland wieder einen Sitz im Uno-Sicherheitsrat. In der New Yorker Runde spiegeln sich die globalen Umbrüche dieser Jahre: der Machtzuwachs autoritärer Regime genauso wie der neue Nationalismus der USA. Wie die Deutschen in dieser härter gewordenen Zeit bestehen wollen, welche politischen Ziele sie verfolgen, das hat SPIEGEL-Redakteur Dietmar Pieper in Gesprächen mit Diplomaten in New York erkundet. Der deutsche Uno-Botschafter Christoph Heusgen erklärte ihm den "umfassenden Sicherheitsbegriff", für den sich die Bundesregierung einsetzt und der auch globale Fragen wie den Klimawandel und die Menschenrechte einschließt. Von Diplomaten, deren Länder als ständige oder zeitweilige Mitglieder dem Rat angehören, wollte Pieper wissen, warum die Runde der 15 Staaten so häufig versagt, wenn es darauf ankommt, wie etwa bei den Kriegen in Syrien und im Jemen. "Es sind die nationalen Interessen, die Konfliktlösungen verhindern", sagt Pieper, "daran können die Botschafter in New York wenig ändern."

Roberto Caccuri / Contrasto / Laif Eike Schmidt

Einen Großteil seines Ruhestands verbringt der frühere SPIEGEL-Redakteur Norbert F. Pötzl in Italien, in der Nähe von Florenz. Dort hat er auch Eike Schmidt kennengelernt, den deutschen Museumsdirektor der Uffizien. Schmidt kämpft um die Rückgabe eines Barockgemäldes, das einst in der Galleria Palatina im Palazzo Pitti hing, bevor ein Wehrmachtsoldat es während des Zweiten Weltkriegs außer Landes brachte. Pötzl hat bei der Recherche über diesen Fall von Raubkunst auch viel über seine neuen Nachbarn in der Toskana gelernt. "Die Emotionalität der Italiener, was das Kriegsgeschehen angeht, ist noch immer sehr hoch", sagt Pötzl, "und das Bild ist ein Symbol dafür."

Höflinger in Sri Lanka

Das hatte SPIEGEL-Korrespondentin Laura Höflinger auf ihren Reisen durch Asien noch nie erlebt: einen internationalen Flughafen - ohne Passagiere, nur Mitarbeiter waren zu sehen. Der Airport ist Teil einer ganzen Anlage überdimensionierter Gebäude mitten im Nirgendwo, die Sri Lankas früherer Präsident mit chinesischem Geld hat bauen lassen, wie auch ein Kricketstadion und einen Hafen. Die Monumente eines autoritären Herrschers. Das meiste steht leer, die Bürger sind trotzdem stolz, hat Höflinger erfahren: "Ein großer Flughafen - nichts verkörpert das Versprechen auf Fortschritt besser."