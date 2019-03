Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

Wer in China vor einer unübersichtlichen Lage steht, wählt gern ein Sprachbild aus der Küche: "shi ge guozi jiu ge gai" - zehn Töpfe, aber neun Deckel. Nur der Inhalt eines Topfes ist sichtbar, was aber in den anderen alles brodelt - wer weiß. So ähnlich, erklärte der Shanghaier Finanzmakler Zhang Jiahua unserem Chinakorrespondenten Bernhard Zand, verhalte es sich derzeit mit der chinesischen Wirtschaft: Man wisse gar nicht, wie viele Probleme noch verborgen seien. Für ihren Report haben Zand und die Redakteure Simon Hage, Martin Hesse und Alexander Jung analysiert, warum Chinas Modell des Staatskapitalismus in Zeiten des Handelskrieges an seine Grenzen stößt - und was das für den Westen bedeutet.

Mila Teshaieva/ Ostkreuz Piltz, Hohenhaus in Tschernobyl

Vergangenes Jahr verreisten weltweit über 1,4 Milliarden Menschen, ein Rekord. Manche zieht es auch zum Abwegigen. Alte Gefängnisse, ehemalige Schlachtfelder, auch Konzentrationslager werden zu Reisezielen. "Dark Tourism" heißt dieser Trend. Redakteur Christopher Piltz begleitet einen der düsteren Touristen, den Deutschen Peter Hohenhaus, bei seinem Trip nach Tschernobyl. Das Gebiet um das ehemalige Atomkraftwerk ist immer noch Sperrzone, bewacht von Soldaten, und zugleich eine Touristenattraktion: Rund 50 .000 Menschen kommen jedes Jahr. Jeder, der das Gebiet wieder verlässt, wird auf Strahlenbelastung getestet. Danach warten Souvenirstände. "Spätestens dort wirkt Tschernobyl wie ein riesiger Vergnügungspark", sagt Piltz. Er selbst kaufte einen Kühlschrankmagneten mit dem Warnzeichen für Radioaktivität.

Weber, Kühn

Das westfälische Modeunternehmen Gerry Weber lebte jahrzehntelang vom gepflegten Understatement: Blusen mit Blumenmuster, Jacken mit Rautenstepp. Die Firma eilte damit von einem Rekordumsatz zum nächsten. Doch jetzt ist Gerry Weber insolvent. Gründer Gerhard Weber, 77, sprach mit Redakteur Alexander Kühn nun erstmals über die Ursachen der Pleite und gestand eigene Versäumnisse ein. Anschließend zeigte er Kühn noch die wichtigsten Orte seines Berufslebens. Ein Fotoshooting allerdings lehnte Weber ab. Er könne nicht posieren, "während wir Leute entlassen". Nur einem gemeinsamen Foto nach einem Mittagsimbiss im westfälischen Glandorf stimmte er zu. Das Bild machte sein Fahrer.

P. Fulford/ DER SPIEGEL McGee, Hutt in Atlanta

Als Musiker und Produzent ist der Amerikaner R. Kelly ein Superstar. Doch schon seit den Neunzigerjahren wird ihm vorgeworfen, er vergehe sich an Frauen. Nun brechen die Opfer ihr Schweigen, der R&B-Sänger soll wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt werden. Redakteur Felix Hutt reiste nach Chicago, wo Kelly sein Studio hat. In Atlanta traf er Asante McGee, 39, die mehr als zwei Jahre lang eine von Kellys Freundinnen war und sich heute als Überlebende sieht. Sie versteht selbst nicht, wie sie die Übergriffe und Perversionen so lange ausgehalten hat. "Kelly konnte seit Jahren ungestraft davonkommen, weil seine Opfer dunkelhäutige Frauen sind, die in den USA keine Lobby hatten", sagt Hutt. Auch die Musikindustrie habe den Sänger geschützt: "Er war zu erfolgreich, um ihn fallen zu lassen."