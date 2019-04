Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

Misty Keasler / DER SPIEGEL Neumann, Nowitzki

Es gibt nur wenige Sportler, deren Erfolge auch von gegnerischen Fans gefeiert werden. Dirk Nowitzki, einer der besten Basketballer seiner Generation, erlebt das zurzeit, wenn er mit seinem Verein, den Dallas Mavericks, in der NBA um Siege kämpft. Denn es ist möglich, dass Nowitzki seine Karriere am Mittwoch nach 21 Spielzeiten beenden wird. Der gebürtige Würzburger sagt dazu zwar nichts. Gefeiert wird er von den amerikanischen Fans aber trotzdem: für seine Erfolge, seine Loyalität, seine Bereitschaft, sich vorbehaltlos in die US-Gesellschaft zu integrieren. SPIEGEL-Redakteur Thilo Neumann traf den Basketballstar nach einem Spiel in Miami in der Umkleidekabine, Nowitzki badete seine Füße in Eiswasser und wirkte verärgert, Dallas hatte verloren. "Eine Niederlage fühlt sich für ihn noch genauso schlimm an wie vor 20 Jahren", sagt Neumann.

Jörg Müller/ DER SPIEGEL Weinzierl

Deutschland verändert sich, nicht nur politisch, sondern auch demografisch. Die Babyboomer gehen in Rente; ihre Arbeit, ihr Konsum haben maßgeblich dazu beigetragen, das Deutschland aufzubauen, in dem wir jetzt leben. Ihr Abschied aus dem Arbeitsleben wird Deutschland eine neue Epoche bescheren. Wie sich Deutschland verändern wird bis zum Jahr 2035 hat ein Team um SPIEGEL-Redakteur Alfred Weinzierl recherchiert. Als Grundlage diente eine Prognose, erstellt vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Am dramatischsten wird die Entwicklung im Osten Deutschlands sein, wo sich die Landbevölkerung teils um ein Viertel reduzieren wird. Weinzierl: "Hier braucht es vom Staat Hilfe zur Selbsthilfe - kein Geld mit der Gießkanne, sondern intelligente Konzepte für ein nachbarschaftliches Zusammenleben.

Maria Feck/ DER SPIEGEL Rwigara, Schmiegel

Es gibt nicht viele Menschen in Ruanda, die öffentlich Position beziehen gegen den Präsidenten des Landes, Paul Kagame, der ein erfolgreicher Sozialreformer ist, ein Förderer von Frauen - und ein Autokrat. Diane Rwigara war eine von denen, die es gewagt haben; sie plante im Wahlkampf 2017 als Kandidatin gegen Kagame anzutreten, landete stattdessen im Gefängnis, mit ihrer Mutter, für mehr als ein Jahr. Die Anklage lautete: Anstiftung zum Aufruhr. SPIEGEL-Mitarbeiterin Cathrin Schmiegel hat mit Rwigara, die mittlerweile wieder frei ist, in Ruanda über die Zeit im Gefängnis gesprochen, über das Image des Landes und über die Realität, die deutlich bedrückender ist. "Für Oppositionelle ist das Leben gefährlich, das Parlament hat wenig Macht", sagt Schmiegel.