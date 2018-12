Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

Anderen zu helfen kann erfüllend sein, aber auch ernüchternd. Diese Erfahrung musste ein Ehepaar aus Esslingen machen, das sich mit einem jungen Migranten aus Gambia angefreundet hatte. Sarjo Darboe kam Ende 2015 nach Deutschland, lebte für gut zwei Jahre hier und entschloss sich dann, in seine Heimat zurückzukehren, weil dort ein Grundstück auf ihn wartete und eine Frau, die seine Familie für ihn ausgesucht hatte. Darboes Helfer, Bettina Kaufhold und Uli Henning, flogen vor Kurzem nach Gambia, um Darboe in seinem Dorf zu besuchen und seine Frau kennenzulernen. SPIEGEL-Redakteurin Laura Backes begleitete das Ehepaar auf seiner Reise, die zeigt, dass gute Absichten nicht nur zu guten Ergebnissen führen.

Ricci Shryock / DER SPIEGEL Backes, Darboe in Gambia

Wieland Wagner, Japankorrespondent des SPIEGEL, lebt, mit einigen Unterbrechungen, seit Mitte der Achtzigerjahre in diesem Land. Über Jahrzehnte hinweg beobachtete und analysierte er die gesellschaftlichen Vorgänge, seit 1995 im Auftrag des SPIEGEL. Lange Zeit faszinierte ihn das japanische Streben nach Perfektion, die Hingabe, mit der eine gestellte Aufgabe erledigt wurde. Oft thematisierte Wagner die Gründe für den Erfolg, vor allem den der japanischen Wirtschaft: Gruppendruck, überzogene Erwartungen, mangelnde Unterstützung der Überforderten. "Der Individualisierung der Gesellschaft, die andere Industriestaaten grundlegend veränderte, widersetzte sich Japan lange Zeit entschieden", urteilt Wagner. Welcher Preis dafür zu zahlen ist und wie Japan mit seinen massiven Problemen umgeht, etwa der Überalterung der Gesellschaft, beschreibt Wagner in seinem Abschiedstext für den SPIEGEL.

DER SPIEGEL Wagner

Im letzten Heft, das im Jahr 2018 erscheint, widmen wir uns natürlich auch dem Ausblick. Was könnte 2019 und darüber hinaus kommen? Schon der Titel befasst sich mit dem Großkonflikt, der die Welt in den kommenden Jahren beschäftigen wird: China gegen die USA, ein Wettkampf um politische, ökonomische und militärische Dominanz. Zudem richten alle Ressorts in ihren Aufmachern den Blick nach vorn. Ob Parteiensystem, wirtschaftliche Prognosen oder Technologie - was bringt die Zukunft? Wir sprachen mit einem Optimisten und einem Pessimisten über die Aussichten der liberalen Demokratie. Für die Aufmacher entwickelte die Berliner Art-Direktorin Eva Jauss zusammen mit der Bildredaktion Motive, die der Fotograf Ragnar Schmuck umgesetzt hat. Das Ziel war es, für jedes Ressort ein Objekt zu finden, das das Thema des Textes symbolisiert.