In Katowice beginnt am Montag wieder eine Weltklimakonferenz. Es soll Bilanz gezogen werden, inwieweit die Staaten das Pariser Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung einhalten. Dabei ist die Antwort vorhersehbar: Das Klimaziel von Paris, die mittlere Temperatur des Planeten um nicht mehr als 1,5 Grad, maximal 2 Grad Celsius steigen zu lassen, ist kaum noch zu erreichen. Welche Auswirkungen das schon heute hat, wird in der Titelgeschichte am Beispiel des Meeresspiegelanstiegs geschildert.

Frédéric Leterrier Smoltczyk in Lissabon

Ein Team von SPIEGEL-Reporterinnen und -Reportern ist ausgeschwärmt, um mit Städteplanern und Glaziologen, Forschern und bereits Betroffenen zu sprechen, den Bewohnern von Inseln und Deltagebieten. Sie fuhren unter anderem nach Kiribati, New Orleans und Dhaka, nach Venedig, Bremerhaven und Rotterdam. "Die Sintflut hat schon begonnen", sagt Alexander Smoltczyk, Koordinator des Projekts. "Das CO2, das die Arktis und die Alpengletscher zum Abschmelzen bringen wird, ist bereits in der Atmosphäre. Das ist noch kein Grund, Angst zu haben. Nur müssen wir uns heute schon vorbereiten. Denn wenn ein Deich ein bisschen zu niedrig ist, dann wird es im Ernstfall nicht ein bisschen schlimm, sondern ganz schlimm." Ergänzt wird die Reportage durch einen Text, der ausführlich beschreibt, was nötig ist, damit Deutschland seine Klimaziele nicht verfehlt.

Marian Blasberg, SPIEGEL-Reporter mit Sitz in Brasilien, fühlte sich nicht besonders sicher, als er am Abend der Wahl des künftigen Präsidenten Jair Bolsonaro vor dessen Haus stand, zusammen mit Hunderten von Bolsonaros Anhängern, die den Sieg ihres Kandidaten feierten. Während des Wahlkampfs hatten seine Unterstützer immer wieder dazu aufgerufen, missliebige Journalisten zu attackieren.

Blasberg, de Carvalho

Bolsonaro selbst will das Volk bewaffnen, damit Bürger gegen vermeintlich Kriminelle vorgehen können. Er will soziale Gruppen als Terrororganisation einstufen, er beleidigt regelmäßig Frauen ("Du bist es nicht wert, vergewaltigt zu werden"), Schwule und Schwarze. Wie konnte dieser Mann, der noch vor wenigen Jahren ein Hinterbänkler im Parlament war, zum Präsidenten Brasiliens aufsteigen? Zusammen mit seinem Kollegen Jens Glüsing hat Blasberg in Brasilien und in den USA Weggefährten und Helfer Bolsonaros besucht wie etwa Olavo de Carvalho, der als radikaler Ideengeber des künftigen Präsidenten gilt.