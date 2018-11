Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

in unserem Newsletter "Hausmitteilung" empfehlen wir Ihnen besondere Geschichten aus dem aktuellen SPIEGEL-Magazin, das Sie als SPIEGEL+-Abonnent bereits jeden Freitagabend ab 18 Uhr lesen können.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und eine anregende Lektüre.

Herzlich

Ihr SPIEGEL+-Team

Donnerstag, halb elf in Berlin. Im Regierungsviertel hat der Bundestag das neue Rentenpaket beschlossen, und die Große Koalition feiert sich selbst. Sie habe "Sicherheit" für alle Generationen geschaffen, behauptet SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles. Nur fünf Kilometer entfernt, im Hof einer Kirchengemeinde, stehen zur selben Zeit Dutzende Senioren Schlange, um Brot vom Vortag und Gemüse mit kleinen Macken abzuholen. "Das neue Gesetz wird das Leben der meisten wirklich bedürftigen Senioren nicht verbessern", sagt Redakteurin Cornelia Schmergal. Gemeinsam mit SPIEGEL-Mitarbeiter Christoph Koopmann hat sie die aktuelle Rentenreform einem Realitätstest unterzogen. Das Ergebnis: An der Lage der Jungen geht die Diskussion vorbei - profitieren wird vor allem die große Gruppe der heutigen Rentner, die ohnehin schon auskömmlich abgesichert ist.

Dieter Mayr / DER SPIEGEL Schmergal mit Rentner

Es war ein Kriminalfall, der wochenlang die Öffentlichkeit beschäftigte. Der Hamburger Gastwirt Alfredo Saraiva tötete seinen Schutzgelderpresser und betonierte ihn in der Abstellkammer seines Restaurants ein. Saraiva wurde freigesprochen und verließ die Stadt, weil er bis heute die Rache der Verwandten fürchtet. Die Redakteure Özlem Gezer und Timofey Neshitov trafen Saraiva an seinem Zufluchtsort in der Lüneburger Heide, sprachen mit Angehörigen und Freunden des Getöteten und gingen der Frage nach, was dieser Freispruch für beide Seiten bedeutet. Was sie bei der Recherche erstaunte, war, dass keiner ihrer Gesprächspartner noch Vertrauen in den Rechtsstaat hat. Die Familie des Opfers spricht von einem kaltblütigen Mord. Saraiva selbst glaubt nicht, dass die Polizei ihn wirklich schützen kann. "Der Freispruch des Richters interessiert da draußen niemanden", sagte er den Redakteuren.

Milos Djuric / DER SPIEGEL Neshitov, Gezer mit Saraiva

Wenn gut situierte Briten derzeit vor etwas Angst haben, dann vor dem Brexit - und vor Jeremy Corbyn. Die konservative Regierung, die Wirtschaft, die Medien sprechen von dem Labour-Chef, als wolle er das Königreich in die sozialistische Steinzeit zurückführen. Junge Leute dagegen haben schon lange nicht mehr so viel Hoffnung in einen einzigen Politiker gesetzt, anders als in großen Teilen Europas scheint die Linke in Großbritannien gerade wieder en vogue. Corbyn befindet sich daher auch im Dauerwahlkampf, er will schnellstmöglich in 10 Downing Street einziehen. Als ihn Redakteur Jörg Schindler auf einer Reise begleitete, spurtete der 69-Jährige derart schnell los, um den Zug zurück nach London zu erwischen, dass sein Team kaum hinterherkam. "Niemand sollte darauf setzen, dass Corbyn bald die Puste ausgeht", so Schindler.