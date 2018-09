Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

Es ist ein schwerwiegender Vorwurf, den eine Frau aus den USA erhebt: Kathryn Mayorga, 34, aus Las Vegas behauptet, Cristiano Ronaldo, 33, habe sie vor neun Jahren nachts in einem Hotel vergewaltigt. Der Fußballstar kaufte ihr Schweigen im Zuge eines zweifelhaften Vertrags, über den ein SPIEGEL-Team erstmals vor anderthalb Jahren berichtet hatte. Ronaldos Vertreter werteten den Artikel als "journalistische Fiktion". Nun tritt das mutmaßliche Opfer trotz des Schweigeabkommens an die Öffentlichkeit.

Maria Feck / DER SPIEGEL Buschmann, Mayorga, Windmann in Las Vegas

Und nicht nur das: Die Amerikanerin verklagt den Superstar. Dabei hilft ihr ein Dokument - das auch dem SPIEGEL vorliegt -, in dem die Nacht aus Ronaldos Sicht geschildert wird. Demnach hat Kathryn Mayorga mehrfach "Nein" und "Stopp" gesagt. "Wir hätten gern gehört, was Cristiano Ronaldo zu den Vorwürfen und natürlich auch zu diesem Dokument sagt", berichten die Redakteure Antje Windmann und Rafael Buschmann, "doch all unsere Versuche, mit ihm zu sprechen, wurden abgeblockt."

Als Multimediaredakteurin Alexandra Frank im März zum Skifahren im Norden Islands war, deutete abends im Restaurant ihr Tourguide auf einen älteren Herrn am Nachbartisch und sagte: "Du bist doch Journalistin. Über diese Stadt hier musst du mal schreiben - und über den da. Das ist der wichtigste Mann Islands." Also erkundigte sich Frank nach dem Unternehmer Róbert Gudfinnsson und nach der Geschichte von Siglufjördur, dem Hafenort am nördlichen Polarkreis, der einmal die "Welthauptstadt des Herings" war, bevor er sich in eine Geisterstadt verwandelte.

Alexandra Frank / DER SPIEGEL Salden, Frank in Siglufjördur

Gemeinsam mit der Wirtschaftsredakteurin Simone Salden reiste Frank erneut nach Island, um zehn Jahre nach der Finanzkrise dem Wirtschaftswunder des Landes nachzuspüren. "Gemeinhin lobt man Köpfe aus dem Silicon Valley dafür, dass sie offen über das Scheitern sprechen", sagt Salden, "aber die Einwohner von Siglufjördur können viel anschaulicher darüber berichten, wie das wirklich geht: hinfallen - und wieder aufstehen." Die Koproduktion der beiden Redakteurinnen umfasst den Text in diesem Heft sowie die Visual Story, eine Multimediareportage in der SPIEGEL-App, die wöchentlich mit wechselnden Themen erscheint. Diesmal zeigt sie Videos der wichtigsten Protagonisten aus Siglufjördur, historische Vorher-nachher-Slider sowie eine umfangreiche Bildstrecke.