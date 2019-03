Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, guten Abend,

in unserem Newsletter "Hausmitteilung" empfehlen wir Ihnen besondere Geschichten aus dem aktuellen SPIEGEL-Magazin, das Sie als SPIEGEL+-Abonnent bereits jeden Freitagabend ab 18 Uhr lesen können.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und eine anregende Lektüre.

Herzlich

Ihr SPIEGEL+-Team

Als Katrin Kuntz das kleine Haus in Salem, New Hampshire, besuchte, war sie sofort von Kindern umringt. Die christliche Familie O'Leary hat in den vergangenen Jahren etwa ein Dutzend süchtige Mütter und deren Nachwuchs bei sich aufgenommen. Viele Babys bekamen nach der Geburt Entzugserscheinungen.

SARA NAOMI LEWKOWICZ / DER SPIEGEL Kuntz, betroffene Mutter, Kind in Salem

Kuntz besuchte Forscher, Politiker und Ärzte, um zu verstehen, was die Opioidkrise mit Amerikas Babys macht und warum die Trump-Regierung kaum reagiert. Kuntz beeindruckte angesichts des staatlichen Versagens vor allem die Haltung vieler Privatleute wie Lydia O'Leary. "Die 37-Jährige schaut auf jedes Kind in ihrem Haus mit einem positiven Blick", sagt Kuntz.

Der Missbrauchsfall auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde ist einer der schwersten der vergangenen Jahre. Vermutlich wurden mehr als 30 Kinder Opfer von Sexualstraftätern. Der Fall bewegt die Öffentlichkeit - und er bewegt unsere Leser, die uns geschrieben haben, dass wir bitte berichten mögen.

Bei ihren Recherchen in Lügde, Detmold, Hameln und Düsseldorf gingen die Redakteurinnen Annette Großbongardt und Sarah Heidi Engel zusammen mit dem NRW-Korrespondenten Lukas Eberle vor allem der Frage der Verantwortung von Polizei und Jugendämtern nach, die einen arbeitslosen Dauercamper nicht gestoppt und ihm sogar ein Pflegekind anvertraut hatten, obwohl es schon früh Hinweise auf den Mann gegeben hatte. "Die Ermittlungen laufen noch, aber schon jetzt ist eine unglaubliche Kette von Fehlern und Versäumnissen der Behörden erkennbar", sagt Großbongardt.

Was Frauen drunter tragen, war schon immer politisch. Deshalb hat sich Wirtschaftsredakteurin Ann-Kathrin Nezik Aufstieg und Fall von Victoria's Secret, der größten und bekanntesten Wäschemarke der Welt, genauer angeschaut. Die spektakulären Shows der Marke, bei denen Supermodels mit Engelsflügeln über den Laufsteg schreiten, wollen nicht mehr so recht zum Zeitgeist passen.

DINA LITOVSKY / DER SPIEGEL Cordeiro Grant, Nezik

Nezik sprach in New York mit Wäscheunternehmerinnen wie Michelle Cordeiro Grant, die sich als Gegenentwurf zu Victoria's Secret verstehen. Im Flagship-Store des Konzerns fasste eine Verkäuferin das Dilemma der Marke, die bewusst nur BHs bis zu einer gewissen Größe anbietet, ganz gut zusammen: Ihr selbst würden die Sachen ja passen, erklärte die zierliche Frau der SPIEGEL-Redakteurin. Ihrer fülligen Kollegin leider nicht.