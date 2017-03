Audio-Format "Stimmenfang" SPIEGEL ONLINE startet neuen Politik-Podcast

Die Deutschen entscheiden in den kommenden Monaten, wie es weitergeht - im Bund und in drei Ländern. Schon heute erleben unsere Reporter täglich, wie unterschiedlich die Menschen dabei auf ihr Land blicken. Gefühlte Wahrheiten konkurrieren mit Fakten. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft in ihrem zwölften Amtsjahr mit Martin Schulz auf einen ernsthaften Konkurrenten.

SPIEGEL ONLINE erweitert sein journalistisches Angebot ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl um ein neues Politik-Format: Ab dem 23. März können Sie jeden Donnerstag eine Folge "Stimmenfang" hören. Der Politik-Podcast liefert hintergründige Reportagen und Analysen zu aktuellen Themen.

Yasemin Yüksel und Sandra Sperber lassen Politik-Insider und Wähler zu Wort kommen. Außerdem geben Experten von SPIEGEL ONLINE und dem SPIEGEL in Kollegengesprächen einen Einblick in die Arbeit unserer Redaktion.

Sie finden "Stimmenfang - den Politik-Podcast" künftig jeden Donnerstag auf SPIEGEL ONLINE und auf Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify oder Soundcloud. Unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport - Sie können unser neues Audio-Format hören, wo Sie wollen und wann Sie wollen. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Podcast "Stimmenfang" schon jetzt, um keine Folge zu verpassen.

