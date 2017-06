Geheimdienst MIT Bundesanwaltschaft klagt Türken wegen Spionage an

Ein mutmaßlicher türkischer Spion kommt in Hamburg vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft hat den 32 Jahre alten Mann wegen "geheimdienstlicher Agententätigkeit" angeklagt.

Der Mann soll seit 2013 für den türkischen Geheimdienst MIT tätig gewesen sein und spätestens seit September 2015 den Auftrag gehabt haben, die kurdische Szene in Deutschland auszuspionieren, heißt es in der Anklageschrift. Interesse hatte der MIT demnach vor allem an einem kurdischen Politiker, der auch Vorsitzender des Demokratischen Kurdischen Gesellschaftszentrums Deutschland (NAV-DEM) ist. Auch die Familie des Mannes spähte der Agent laut Bundesanwaltschaft aus.

Für seine Spionagetätigkeit soll der Angeklagte rund 30.000 Euro erhalten haben. Der 32-Jährige war im vergangenen Dezember festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er muss sich nun vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in Hamburg verantworten.

Über türkische Spionageaktivitäten hatte DER SPIEGEL mehrfach berichtet. Bereits seit einiger Zeit laufen Ermittlungen gegen den Dachverband der türkischen Moscheegemeinden (Ditib). Imame des Verbands sollen im Auftrag der türkischen Religionsbehörde Diyanet Informationen über Gülen-Anhänger gesammelt haben. Ankara macht den Fethullah Gülen für den gescheiterten Putsch im Juli vergangenen Jahres verantwortlich.

Auch der Verdacht einer Spionagetätigkeit in Deutschland durch den MIT besteht schon länger: Nach SPIEGEL-Informationen gehen deutsche Sicherheitsbehörden davon aus, dass rund 150 Mitarbeiter an türkischen Vertretungen für den MIT arbeiten.