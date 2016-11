Spitzenkandidat Lafontaine führt Saarland-Linke im Wahlkampf

Oskar Lafontaine wird die Linke im Saarland doch wieder in die Landtagswahl führen. Auf einer Landesmitgliederversammlung in Saarbrücken wählten am Samstag gut 89 Prozent der Abstimmenden den 73-Jährigen auf Platz eins der Landesliste. Lafontaine hatte mit der Bekanntgabe seiner Kandidatur lange gezögert. Die Wahl steht im März 2017 an.

Das Saarland brauche einen Regierungswechsel, sagte der Linksfraktionschef im saarländischen Landtag mit Blick auf die derzeitige große Koalition. Er habe sich entschieden, bei der Wahl ins Rennen zu gehen, "weil ich mit der Landespolitik nicht mehr einverstanden bin, und weil ich zutiefst davon überzeugt bin, wir sollten jetzt den Versuch unternehmen, uns an der Regierung zu beteiligen, um frischen Wind in die Landespolitik zu bringen".

Lafontaine machte die Führung der Saar-Linke in der Wahl jedoch von einer Bedingung abhängig: Er wolle nur dann unterschreiben, wenn die Mitglieder seinen Vertrauten und ehemaligen Regierungssprecher Jochen Flackus auf einen sicheren Listenplatz setzten, schrieb die "Saarbrücker Zeitung" und zitierte Lafontaine mit den Worten: "Alle wissen, unter welchen Bedingungen sie wählen."

Der frühere SPD- und dann Linkspartei-Vorsitzende geht damit zum dritten Mal als Spitzenkandidat der Saar-Linken ins Rennen. Bei der Landtagswahl 2012 kam die Partei auf 16,1 Prozent, 2009 auf 21,3 Prozent. Laut einer Forsa-Umfrage vom November könnten die Linken derzeit mit 15 Prozent rechnen.