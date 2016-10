+++ SPON-Kolumnisten im Livestream +++ Meinen die das alles ernst, was sie schreiben?

Jakob Augstein, Jan Fleischhauer und Margarete Stokowski mischen sich jede Woche auf SPIEGEL ONLINE in die öffentliche Debatte ein. Was das mit ihnen macht, diskutieren sie heute Abend in Berlin. Verfolgen Sie das Gespräch im Livestream.