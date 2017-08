SPON-Wahltrend Schwarz-Gelb kratzt an der Mehrheit

Abgasskandal und Autokartell, Messerattacke und wieder entflammte Flüchtlingsdebatte, Tote bei der Bundeswehr - es ist nicht so, als gäbe es in diesen Tagen keinen Gesprächsbedarf in Deutschland, keinen politischen Zündstoff in den Wochen vor der Bundestagswahl.

Doch der Wahlkampf nimmt einfach keine Fahrt auf. Die Kanzlerin urlaubt in Südtirol, während die SPD verzweifelt versucht, irgendwie wieder in die Offensive zu kommen. Am Dienstag stellen die Sozialdemokraten ihre Wahlplakate vor. Ob sie damit die Stimmung noch einmal beeinflussen können? Fraglich. Der aktuelle SPON-Wahltrend zeigt: Die SPD kommt einfach nicht aus ihrem Tief heraus, liegt weiter abgeschlagen hinter CDU und CSU.

Stattdessen ist für Schwarz-Gelb die Mehrheit zum Greifen nahe - und das, obwohl Union und FDP im Vergleich zur Vorwoche leicht verlieren. Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage.

Wir wollten wissen: Welche Partei würden Sie wählen?

So haben Sie abgestimmt.

Die Großen verlieren leicht, die meisten Kleinen legen zu - doch im Wesentlichen bleibt es dabei: Die Union liegt einsam an der Spitze. CDU und CSU kommen auf 38,3 Prozent - das sind 1,4 Punkte weniger als in der Vorwoche. Von der 40-Prozent-Marke, die die Konservativen in den vergangenen Tagen vorübergehend überschritten hatten, entfernen sie sich wieder.

Und trotzdem: Der Vorsprung vor der SPD ist gewaltig. Mittlerweile beträgt er etwa 15 Prozentpunkte. Die Sozialdemokraten verlieren gegenüber der Vorwoche 0,8 Punkte und kommen nun auf 23,8 Prozent.

Die Kleinen scheinen dagegen zu profitieren. Die FDP hält beinahe ihren vergleichsweise hohen Wert und erreicht nun 9 Prozent - der Wiedereinzug in den Bundestag scheint den Liberalen sicher. Damit bleibt es dabei: Die Mehrheit für ein schwarz-gelbes Bündnis ist in Reichweite.

Die Grünen erholen sich etwas. Sie kommen nun auf 7,4 Prozent. Eine Folge der Skandale in der Autoindustrie? Allerdings liegt der Zugewinn noch im Bereich der Fehlertoleranz der Umfrage. Die Linke klettert auf 9 Prozent, bei der AfD würden nun 8,1 Prozent ihr Kreuz machen - ebenfalls ein Plus.

Die Union ist besonders bei Frauen beliebt - in früheren Jahren war das besonders deutlich. Hätten etwa bei der Bundestagswahl 1969 nur Frauen abgestimmt, wäre SPD-Mann Willy Brandt nicht Kanzler geworden. Bei den Frauen holte die Union damals zehn Prozentpunkte mehr als bei den Männern: über 50 Prozent. Manche Experten führen das konservativere Wahlverhalten darauf zurück, dass in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Frauen noch stärker kirchlich geprägt und seltener berufstätig waren.

Der SPON-Wahltrend zeigt: Der Unterschied ist mittlerweile deutlich geringer, doch auch heute würden mehr Frauen für CDU und CSU stimmen - derzeit wären es etwa 40 Prozent. Auch für die Grünen würden mehrheitlich Frauen stimmen. FDP und Linke liegen dagegen bei den Männern vorne.

Anmerkungen zur Methodik: Der SPON-Wahltrend wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 25. Juli bis 1. August 2017 online erhoben. Die Stichprobe umfasste mehr als 10.000 Befragte. Der statistische Fehler lag bei 2,5 Prozent.

Im Wahljahr befragen SPIEGEL ONLINE und Civey regelmäßig Leserinnen und Leser zu aktuellen politischen Themen. Stimmen Sie hier ab - den aktuellen Stand sehen Sie sofort, wenn Sie teilgenommen haben.