Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gilt als wichtigster Stimmungstest vor der Wahl im Bund. Schließlich gibt es in NRW so viele Wahlberechtigte wie in keinem anderen Bundesland: 13 Millionen Bürger können am 14. Mai ihre Stimme abgeben.

De SPD legt dort laut dem SPON-Wahltrend deutlich zu: Die Sozialdemokraten verbessern sich im Vergleich zu Anfang März um fast vier Prozentpunkte. Die Union dagegen verliert, rutscht unter 30 Prozent und liegt nun zehn Prozentpunkte hinter der Regierungspartei mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.

Für eine Fortsetzung der rot-grünen Regierung würde es aufgrund der Schwäche der Öko-Partei aber nicht reichen. Neben einer großen Koalition käme auch eine Ampelkoalition von SPD, FDP und Grünen auf eine Mehrheit im Düsseldorfer Landtag. Die Liberalen hatten das aber bereits ausgeschlossen.

Überraschender Trend: Die FDP entwickelt sich zum heimlichen Gewinner: Die Liberalen liegen in der Wählergunst inzwischen an dritter Stelle.

Diese und andere Ergebnisse zeigt die wöchentliche repräsentative Umfrage von SPIEGEL ONLINE und dem Meinungsforschungsinstitut Civey. Im Superwahljahr 2017 befragen wir Sie regelmäßig zu Ihrer Parteipräferenz: in Echtzeit und für jeden Nutzer zugänglich.

Mehr zur Methodik und wie aus den Rohdaten repräsentative Ergebnisse gewonnen werden, erfahren Sie am Ende dieses Artikels. Auch die Sonntagsfrage für den Bund können Sie weiter unten beantworten.

Wir wollten wissen: Welche Partei würden Sie in NRW wählen?

1. So haben Sie abgestimmt

Die SPD erreicht 39 Prozent, kann im Vergleich zur Umfrage Anfang März fast vier Prozentpunkte zulegen. Mit diesem Ergebnis kämen die Sozialdemokraten genau auf das Ergebnis, das sie bei der vergangenen Landtagswahl vor fünf Jahren erzielten.

Die CDU dagegen verliert im Vergleich zur Umfrage von Anfang März mehr als zwei Prozentpunkte, liegt nur noch bei 29,7 Prozent.

Bei den kleineren Parteien entwicklen sich - wie im Bund auch - die Grünen immer mehr zum Verlierer der vergangenen Wochen und Monate. Die Ökopartei verliert 1,9 Prozentpunkte und landet nur noch bei 6 Prozent - ein neuer Tiefstand, nachdem sie bei der Wahl 2012 noch 11,3 Prozent der Stimmen erhielt.

Die Linke rutscht erstmals unter die Fünfprozenthürde, die AfD verliert ebenfalls leicht.

Die FDP erlebt dagegen einen kleinen Aufschwung, wäre laut der Auswertung nun mit Parteichef Christian Lindner drittstärkste Kraft im Landtag.

2. Grüne punkten bei den jungen Wählern.

Beim Blick auf die Beliebtheit der Parteien in den verschiedenen Altersklassen fällt auf, dass die Grünen besonders in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen punkten können. Mit zunehmenden Alter verliert die Partei aber offenbar an Beliebtheit bei den Wählern in NRW.

Die AfD hingegen ist besonders bei den 40- bis 49-Jährigen attraktiv. Das ist auch die Wählergruppe, in der die CDU einigermaßen mit der SPD in Sachen Beliebtheit mithalten kann. Allerdings liegt bei dieser Auswertung der statistische Fehler relativ hoch, so dass Aussagen mit Vorsicht zu behandeln sind.

3. Männer bevorzugen FDP

Ein Blick auf die weiblichen und männlichen Wähler in NRW zeigt, dass sich die Präferenzen gleichmäßig auf die beiden Volksparteien verteilen - ähnlich wie bei der Umfrage Anfang März.

Auch bei den kleinen Parteien gibt es, abgesehen von der eher von Männern bevorzugten FDP, keine größeren Differenzen zwischen den Geschlechtern.

Die SPD (Kraft) und die Grünen ( Sylvia Löhrmann) treten im Wahlkampf mit Spitzenkandidatinnen an, die CDU (Armin Laschet), die FDP (Lindner) und die AfD (Marcus Pretzell) mit Spitzenkandidaten. Die Linke (Christian Leye und Özlem Demirel) versucht es mit einer gemischten Doppelspitze.

Anmerkungen zur Methodik: Der SPON-Wahltrend für Nordrhein-Westfalen wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 4.4. bis 20.4.2017 online erhoben. An der NRW-Umfrage konnten alle User teilnehmen. Für das repräsentative Ergebnis wurden aber ausschließlich Teilnehmer berücksichtigt, die mit einer Postleitzahl in NRW registriert sind.

Die Stichprobe umfasste 5015 Befragte, der statistische Fehler lag beim Gesamtergebnis bei 2,5 Prozent. Bei der Befragung nach Altersgruppen und Geschlechtern liegt die statistische Fehlertoleranz etwas höher. Sehr feine Unterschiede sind in diesen Ergebnissen also nicht aussagekräftig.

