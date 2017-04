SPON-Wahltrend Union deutlich vor SPD, AfD erholt sich

Konstanter Vorsprung: Die Unionsparteien liegen im SPON-Wahltrend erneut deutlich vor der SPD. Wie schon in der vergangenen Woche müssen die Genossen einen Fünf-Prozent-Vorsprung des Koalitionspartners hinnehmen. Und auch bei der Kanzlerfrage steht SPD-Chef Martin Schulz nicht mehr so heldenhaft da wie noch vor einigen Wochen. 41 Prozent der Befragten würden sich heute für CDU-Chefin Angela Merkel entscheiden, für Schulz noch rund 38 Prozent.

Etwas besser läuft es für die AfD. Die Rechtspopulisten steuern wieder auf zweistellige Umfragewerte zu; in dieser Woche legen sie von 9 Prozent auf 9,5 zu. Zu Beginn des Monats lag die Partei noch bei knapp 8 Prozent, scheint sich also langsam zu erholen.

Diese und andere Ergebnisse hat die wöchentliche Umfrage von SPIEGEL ONLINE und dem Meinungsforschungsinstitut Civey ergeben. Im Superwahljahr 2017 befragen wir Sie regelmäßig zu Ihrer Parteipräferenz- in Echtzeit, für jeden Nutzer zugänglich und mit für ganz Deutschland repräsentativen Ergebnissen. Am Ende des Artikels erfahren Sie mehr zur Methodik. Dort können Sie die Sonntagsfrage auch selbst beantworten.

Wir wollten wissen: Welche Partei würden Sie wählen?

1. Unionsparteien weiter vor SPD

CDU und CSU liegen dem SPON-Wahltrend zufolge derzeit bei 34,4 Prozent der Wählerstimmen. Damit büßen sie zwar im Vergleich zur Vorwoche leicht ein (35,1 Prozent), liegen aber weiter deutlich vor der SPD, die in dieser Woche auf 29,8 Prozent kommt - und damit zum ersten Mal seit Wochen unter die 30-Prozent-Marke rutscht. Das kann allerdings mit der statistischen Fehlerquote wieder ausgeglichen werden. In den nächsten Wochen wird sich also zeigen, ob es sich um einen einmaligen Ausschlag handelt oder um einen tatsächlichen Trend.

2. Merkel liegt vor Schulz

Auch in der Kanzler-Frage haben die Unionsparteien derzeit das bessere Ergebnis. Schulz ist medial weniger präsent als noch vor einigen Monaten, das schlägt sich offenbar auch in den Zahlen nieder. Müssten sich die Befragten heute für eine Kanzlerin oder einen Kanzler entscheiden, würden 41,2 Prozent für Angela Merkel stimmen. 37,5 Prozent favorisieren hingegen Martin Schulz. Auch in Anbetracht des statistischen Fehlers von 2,5 Prozent ist also das Rennen in dieser Woche knapp zugunsten der Unionskandidatin entschieden.

3. Die AfD legt leicht zu

Wie schon in der Woche zuvor kann die AfD einen leichten Anstieg der Wählerstimmen verbuchen. Sie liegt nun bei 9,5 Prozent - und hat damit gute Chancen, bald wieder im zweistelligen Bereich zu landen. Das schaffte sie zuletzt im März.

Grüne und Linke stagnieren im Vergleich zur Vorwoche nahezu. Einzig die FDP kann ein deutlicheres Plus verzeichnen und kommt nun auf 6,3 Prozent (Vorwoche: 5,8 Prozent). Damit ist sie zwar weiter Schlusslicht bei den Umfragewerten, würde es aber bei einer Wahl deutlicher als zuvor ins Parlament schaffen.

Anmerkungen zur Methodik: Der SPON-Wahltrend wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 4.4. bis 10.4.2017 online erhoben. Die Stichprobe umfasste 7554 Befragte, der statistische Fehler lag beim Gesamtergebnis bei 2,5 Prozent. Bei der Befragung nach Altersgruppen, Geschlechtern und Kaufkraft und ihrer Parteipräferenz liegt die statistische Fehlertoleranz etwas höher. Sehr feine Unterschiede sind in diesen Ergebnissen also nicht aussagekräftig.

