Vor der Einheitsfeier Sprengsatz-Attrappe an der Dresdner Marienbrücke gefunden

Zwei Tage vor dem Beginn der Feiern zur Deutschen Einheit ist in Dresden eine Sprengstoff-Attrappe gefunden worden. Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdiensts hätten am Nachmittag neben der Marienbrücke an einem Pfeiler der Eisenbahnbrücke eine Plastetüte mit mehreren Gläsern entdeckt, aus denen Drähte ragten, teilte die Polizei mit.

Daraufhin seien Spezialisten des Landeskriminalamts angefordert worden, um die Gegenstände zu untersuchen. Die Experten hätten jedoch festgestellt, dass es sich um eine Sprengsatz-Attrappe handelte. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Ob es bei dem Fund einen Zusammenhang mit den Anschlägen vom Montagabend gibt oder ob es sich um einen Trittbrettfahrer handelt, werde derzeit geprüft. Vor der Tür einer Moschee und auf der Terrasse des Kongresszentrums waren kurz nacheinander Sprengsätze detoniert. Es entstand lediglich Sachschaden. In der Moschee hielten sich zum Zeitpunkt der Detonation ein Imam mit seiner Frau und zwei Söhnen auf, die Familie blieb unverletzt.

Das Einheitsfest am Samstag und Sonntag wird nach den Terroranschlägen von Paris, Nizza und Brüssel so gut geschützt wie noch nie. 2600 Beamte sind in Uniform oder zivil unterwegs, um wachsam zu sein und zugleich ein für Bürger beruhigendes Bild zu geben.