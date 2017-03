Merkel hat Trump-frei "Sie sind so stumm, dass ich ganz unruhig werde"

Ein ganzer Tag ohne Termine. Mitten in der Woche, völlig unerwartet. Das passiert selten im Leben der Bundeskanzlerin. Was könnte sie nun alles machen. Ausschlafen. Ausgiebig frühstücken. Vielleicht Freunde treffen. Liegengebliebenes abarbeiten. Abends zeitig Feierabend machen.

Der Winteralarm in Washington hat Angela Merkel einen freien Dienstag beschert, ihr Antrittsbesuch bei US-Präsident Donald Trump wurde in letzter Minute abgesagt und auf Freitag verschoben. Und jetzt? Was fing Merkel mit ihrer Zeit nun an? Hatte sie wirklich frei?

Aber nicht doch. Es gab ja die Verbandstagung des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU). Die kommunale Versorgungs- und Entsorgungsbranche traf sich an diesem Dienstag und Mittwoch im Berliner Estrel, einem gigantischen Hotel- und Kongresskomplex im Bezirk Neukölln. Thema: Kommunalwirtschaft der Zukunft - Aufbruch in die neue Daseinsvorsorge.

Merkel hatte eine Einladung des VKU einst angenommen, ein Routineauftritt. Dann kam der USA-Trip dazwischen, Merkel sagte ab. An ihrer Stelle sollte ihr Kanzleramtschef Peter Altmaier reden. Aber als feststand, dass aus der Reise nach Washington nichts wird, fühlte sich die Regierungschefin wohl verpflichtet, ihre frühere Zusage doch einzuhalten. Sie hatte ja jetzt Zeit, also signalisierte das Kanzleramt am Montagabend: Merkel kommt.

Über den Sturm wird fleißig gewitzelt

Klar, die kommunalen Unternehmer freuten sich. Unvermeidlich erklangen am Vormittag die Loblieder auf den amerikanischen Winter. "Wir haben uns ja ehrlich gesagt gefreut über dieses Schneegestöber", sagte die Moderatorin. Die Kanzlerin fand: "Das Wetter in Washington hatte ein gutes Herz für die deutschen kommunalen Unternehmen." Und VKU-Präsident Michael Ebling witzelte: "Nie waren wir einem Schneesturm so dankbar wie heute."

Vielleicht ist auch Merkel selbst dankbar, dass es bis zur heiklen Begegnung mit Trump noch ein bisschen dauert. Sie wirkte jedenfalls ziemlich entspannt im Estrel. Flapsig ermahnte sie die Zuhörer, Verständnis für die deutschen Braunkohleregionen zu zeigen, die mit dem Kohleausstieg hadern: "Seien Sie solidarisch. Irgendwann erwischt es auch Sie."

Als sie über ihr Lieblingsthema Digitalisierung sprach, vermisste sie den Applaus: "Sie sind so stumm, dass ich ganz unruhig werde." Und mit Blick auf das neue Verpackungsgesetz räumte sie freimütig ihre Ahnungslosigkeit ein: "Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie Sie darüber denken", sagte Merkel und lauschte dem Raunen im Saal. "Na ja, nehmen Sie's, wie's ist, und halten Sie es ein." Gelächter.

Es schien, als habe Merkel das Manuskript für ihre Rede auf der VKU-Bühne zum ersten Mal gesehen. Irgendwie hangelte sie sich durch den Text, von Smart Homes über die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung, die Straßenlaterne der Zukunft ("so eine würde ich auch gerne mal kaufen") bis zum sogenannten Diginetz-Gesetz ("auch ein komischer Name"). Zwischendurch redete sie lieber frei und hatte dann Schwierigkeiten, den Anschluss in ihren Papieren wiederzufinden.

AFP Winter in Washington: Weißes Haus im Schnee

So ist das wohl, wenn man über kommunale Daseinsvorsorge spricht, sich vorher aber eingehend auf die Probleme mit dem mächtigsten Mann der Welt und die große Weltpolitik vorbereitet hat.

Nach einer Dreiviertelstunde bekam Merkel vom Gastgeber noch eine große Tafel Schokolade mit VKU-Logo geschenkt. Dann fuhr sie wieder ab.

Merkel fehlt bei Gaucks Abschied

Wohlgemerkt nicht, um den Rest des Tages entspannt ausklingen zu lassen. Nein, das Kanzleramt hatte auch noch einen internationalen Gast gefunden, den Merkel spontan in der Regierungszentrale empfangen kann: Serbiens Ministerpräsident Aleksandar Vucic schwebte am Dienstagnachmittag in der Hauptstadt ein. Um 17.30 Uhr sollte er die Kanzlerin treffen.

Eigentlich sollte der serbische Premier am Freitag kommen. Aber da wollen Merkel und Trump ja den zweiten Anlauf für ihr erstes Date unternehmen. Serbische Medien berichten, Vucic habe daher bereits mit einer Absage seines Besuches gerechnet. Aber dann habe sich das Kanzleramt gemeldet: Merkel könne ihn an diesem Dienstag empfangen. Offenbar hatte Vucic gerade nichts anderes vor - oder er hat für Merkel immer Zeit. Und das Wetter in Berlin ist gut.

Einen anderen, für Freitag vorgesehenen Termin hat Merkel nach hinten verlegt. Die Kanzlerin wollte ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern danken. Das ist ihr persönlich wichtig und soll nun im April nachgeholt werden.

Nicht verschieben lässt sich dagegen der Große Zapfenstreich für Bundespräsident Joachim Gauck. Dessen Amtszeit endet nun mal am Samstag. Beim feierlichen Abschied am Freitagabend wird die Kanzlerin im Park von Schloss Bellevue fehlen - und sich stattdessen dem amerikanischen Präsidenten annähern.