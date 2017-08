VW und die Weil-Rede "Mit der Bitte um Überprüfung"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wehrt sich gegen den Vorwurf, der Volkswagenkonzern habe aus einer Rede des Regierungschefs zum Abgasskandal inhaltliche Kritik entfernt.

Die Darstellung in der "Bild am Sonntag" nennt die niedersächsische Staatskanzlei "grob verzerrend und irreführend". Die Staatskanzlei räumt aber ein, man habe "Pressemitteilungen, Erklärungen oder sonstige Veröffentlichungen" zur VW-Abgaskrise dem Konzern "regelmäßig zur Kenntnis gegeben", mit der "Bitte um Überprüfung auf faktische oder rechtliche Bedenken".

Die "Bild am Sonntag" berichtet dagegen, die VW-Mitarbeiter hätten eine Rede Weils im Sinne des Konzerns umgeschrieben. "Das war kein Faktencheck, wir haben die Rede umgeschrieben und weichgespült", sagte ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter, der an dem Vorgang beteiligt war, der "BamS".

Regierungssprecherin Anke Pörksen sagt dazu, es habe "mitunter Versuche von Volkswagen gegeben, die Wortwahl zu verändern". Darüber habe man aber "sehr selbständig und unabhängig entschieden", erklärte Pörksen SPIEGEL ONLINE. Zum Beispiel habe Volkswagen versucht, in einem Dokument das Wort "Skandal" durch "Thematik" zu ersetzen. Das habe man aber zurückgewiesen und Volkswagen auch klar gemacht, dass das nicht gehe, so die Sprecherin.

Hintergrund seien "schwierige juristische Verhandlungen in den USA" gewesen. Wegen laufender Ermittlungen der US-Justiz gegen Volkswagen habe die Zukunft des VW-Konzerns auf dem Spiel" gestanden. Darum habe es eine "Rückkopplung" gegeben, weil man Sorge um die Arbeitsplätze bei Volkswagen gehabt habe.

In einer aktuellen Erklärung der Staatskanzlei heißt es, die Absprache zwischen Landesregierung und Volkswagen über öffentliche Stellungnahmen etc. sei "seit einigen Monaten" beendet. Zu SPIEGEL ONLINE sagte Pörksen, aktuell würden Erklärungen Weils "nur noch in außergewöhnlichen Fällen" mit VW rückgekoppelt.

Im Mai wurde zwischen VW und der US-Justiz im Abgasskandal ein letzter Vergleich geschlossen. Im April war ein Verfahren gegen VW mit einer Vergleichssumme von 2,8 Milliarden Dollar beendet worden.