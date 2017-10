Niedersachsens Ministerpräsident Weil warnt SPD vor Hoffnungen auf Kanzleramt 2021

In zwei Wochen will der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil die Landtagswahl in Niedersachen für die SPD gewinnen. Jetzt hat er die Erwartungen der Sozialdemokraten gedämpft, was die nächste Bundestagswahl 2021 betrifft.

"Wir stehen bei 20 Prozent und sind gut beraten, notfalls auch eine längere Wegstrecke in den Blick zu nehmen. Das ist mein dringender Rat an meine Partei", sagte Weil den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Montag.

Weil warnte davor, Illusionen zu schüren. Die SPD sollte sich darauf einstellen, auch 2021 nicht das Kanzleramt zu erobern. "Wenn wir auf der Höhe der Gesellschaft sind und wieder als Zukunftspartei wahrgenommen werden, können wir mit der Union 2021 um das Kanzleramt ringen. Vielleicht dauert es aber auch länger, bis die SPD so weit ist."

Am 15. Oktober findet in Niedersachsen die Wahl des Landtags statt.