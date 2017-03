Streit mit Merkel Erdogan gibt keine Ruhe

Er kann es nicht lassen: Recep Tayyip Erdogan hat Kanzlerin Angela Merkel erneut ins Visier genommen. Der türkische Staatschef attackierte die deutsche Regierungschefin mit einem drastischen Vergleich: Merkel greife die Türkei so an, wie die niederländische Polizei mit Hunden und Pferden gegen türkische Demonstranten vorgegangen sei.

Merkels jüngste Solidaritätsadressen an die Regierung in Den Haag zeigten zudem, dass die Kanzlerin sich nicht von den Niederlanden unterscheide, wetterte Erdogan. Die Kanzlerin hatte sich am Montag voll auf die Seite des Nachbarlandes gestellt: Nazi-Vergleiche, wie sie Erdogan öffentlich geäußert hatte, kritisierte sie als "völlig inakzeptabel". Diese Vergleiche führten in die Irre, sie verharmlosten das Leid der Opfer.

Am 16. April sollen die Türken über eine Verfassungsreform abstimmen. Sie würde die Machtbefugnisse von Staatspräsident Erdogan massiv ausweiten. In Deutschland leben gut 1,4 Millionen wahlberechtigte Türken - die größte Gruppe in der EU. In ihrem Streit mit europäischen Staaten, darunter auch mit Deutschland, haben türkische Minister im Wahlkampf wiederholt ein Recht auf Einreise und freie Meinungsäußerung eingefordert. Dagegen stellte das Bundesverfassungsgericht für Deutschland klar, weder das Grundgesetz noch das Völkerrecht gebe ausländischen Staatsoberhäuptern und Regierungsmitgliedern einen Anspruch, in das Bundesgebiet einzureisen, um amtliche Funktionen auszuüben.

Erdogan wirft Niederlanden "Staatsterrorismus" vor

Erdogan legte am Dienstag auch mit Attacken gegen die Regierung in Den Haag nach. Er warf den Niederlanden nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP "Staatsterrorismus" vor. Bei einer Rede im Präsidentenpalast in Ankara drohte er Den Haag wegen der Absage mehrerer Wahlkampfauftritte türkischer Minister zudem mit weiteren Sanktionen. Er rief dazu auf, beim Referendum über die Einführung des Präsidialsystems mit Ja zu stimmen, da dies die beste Antwort für "die Feinde der Türkei" sei.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte mahnte einen Tag vor der Parlamentswahl in seinem Land zur Ruhe. "Wir müssen nun einen kühlen Kopf bewahren", betonte Rutte. Die Türkei hatte zuvor diplomatische Sanktionen gegen die Niederlande verhängt, nachdem am Wochenende die Auftritte von zwei Ministern in Rotterdam verhindert worden waren. Rutte erneuerte seine Forderung, dass sich die Türkei für Bezeichnungen "Faschisten und Nazis" entschuldigen müsste. Die diplomatischen Kontakte zwischen beiden Ländern ruhen zurzeit.