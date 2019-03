Streit über Fidesz-Ausschluss Weber und Orbán "bleiben im Gespräch"

Manfred Webers Mission bei Viktor Orbán ist erfolglos verlaufen. Im Streit über einen Ausschluss der rechtsnationalen Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei kam es auch nach einem Gespräch zwischen dem EVP-Fraktionschef und dem ungarischen Ministerpräsidenten keine Lösung. "Wir bleiben weiter im Gespräch", sagte Weber (CSU) in Budapest. Es sei ein konstruktives Treffen gewesen, das viele Fragen berührt habe. Weber tritt als Spitzenkandidat der EVP bei der Europawahl Ende Mai an.

Weber äußerte sich jedoch nicht zur Frage, ob Orbán bereit sei, die von ihm gestellten Bedingungen für den Verbleib in der EVP zu erfüllen. Er hatte die Fidesz-Mitgliedschaft zuletzt an drei Bedingungen geknüpft: Orbán solle die jüngste Kampagne gegen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker stoppen und er müsse sich bei den anderen EVP-Parteien entschuldigen. Und die Zentraleuropäische Universität (CEU) müsse dauerhaft in Budapest bleiben und wieder US-Diplome ausgeben können.

In der EVP waren die Orbán-Kritiker angesichts der jüngsten Anti-Migrations- und Anti-Brüssel-Kampagne der ungarischen Regierung zuletzt massiver mit ihren Forderungen geworden. Mittlerweile haben 13 EVP-Parteien offiziell den Ausschluss oder die zeitweise Suspendierung der Fidesz aus der Parteienfamilie gefordert. Am 20. März wird der EVP-Vorstand über den weiteren Umgang mit der Fidesz abstimmen. Am Ende könnte auch ein Ausschluss stehen. An der Abstimmung nehmen voraussichtlich 56 Parteien teil, darunter auch CDU und CSU.

Dobrindt warnt vor Abspaltung der Fidesz

Der CSU-Spitzenpolitiker Alexander Dobrindt warnte derweil vor einer Abspaltung der Fidesz aus der EVP. Alle Beteiligten sollten mit der Situation "verantwortungsvoll" umgehen, sagte Dobrindt. Er verwies auf die Entwicklungen in Großbritannien. Orbán müsse deutlich machen, dass seine Fidesz Teil der konservativen europäischen Parteienfamilie sein wolle.

"Die Europäische Volkspartei ist ein hohes Gut", sagte Dobrindt. Es wäre gut, diese Gemeinschaft zu halten, so der CSU-Landesgruppenchef. Allerdings lasse die EVP auch "nicht alles an Sonderwegen" zu.

Grundsätzlich gelte es, auf beiden Seiten die Gesprächskanäle offenzuhalten, auch wenn die Zeiten schwierig seien, mahnte Dobrindt. Es gebe Fragen, die zwischen Brüssel und Ungarn zu klären seien, sagte der CSU-Politiker und zielte damit offensichtlich auch darauf, dass die Regierungspartei unter anderem mit einer Plakataktion gegen die EU-Migrationspolitik in Brüssel für Verärgerung gesorgt hat.