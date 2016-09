Stuttgart 21 Der Bahnhof, den niemand feiern will

Entlang des weißen Festzelts auf Baufeld 17 hat die Bahn Lautsprecher aufstellen lassen. Aus ihnen schallt klassische Musik über die Kraterlandschaft aus Beton und Kies. Der Lärm, den die Demonstranten mit Trillerpfeifen und Sirenen produzieren, dringt trotzdem durch. Sie stehen vor dem Südeingang des Stuttgarter Hauptbahnhofs und auf der Fußgängerbrücke über dem Schlossgarten.

Video DPA

Rund 200 Bahnhofsgegner sind gekommen. Eigentlich demonstrieren sie immer montags, nicht freitags. Doch viele sind Senioren und können sich ihre Zeit einigermaßen frei einteilen. Und die Grundsteinlegung des Tiefbahnhofs Stuttgart 21 ist ein wichtiger Termin, auch für seine Gegner.

Eine ältere Frau hält ein Plakat mit der Aufschrift "Kopf bleibt oben" in die Höhe, eine Sambagruppe spielt. Einige Teilnehmer der Kundgebung haben sich ausgezogen und posieren neben einem Transparent mit der Aufschrift "Nackt seid ihr". Dann begrüßt ein Sprecher die Demo-Mitstreiter zur "Grabsteinlegung für Stuttgart 21".

Der Verlauf des Festaktes offenbart, wie tief das Infrastrukturprojekt die Landeshauptstadt und Baden-Württemberg sechs Jahre nach Beginn der Arbeiten noch spaltet. Die Festgäste müssen von der Polizei abgeschirmt werden, die Demonstranten beschimpfen sie als "Lügenpack".

Kretschmann war verhindert

Bahnchef Rüdiger Grube dankt den Arbeitern und wirbt für den neuen Bahnhof. Zwei Jahre Bauzeit gelte es für die termingerechte Eröffnung 2021 wieder aufzuholen, betont Grube, aber das Projekt sei "unumkehrbar". Trotz Kostenrisiken werde der Bahnhof innerhalb des Kostenrahmens von 6,5 Milliarden Euro bleiben. "Das ist ein Jahrhundertbauwerk", so Grube.

Seine Nachredner schlagen nicht durchgängig einen feierlichen Ton an. Den größten Applaus bekommt der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Norbert Barthle (CDU), für einen Angriff auf die politische Konkurrenz: Barthle beklagt, dass die Spitze der in Stadt und Land regierenden Grünen bei dem Termin fehle.

Sowohl Ministerpräsident Winfried Kretschmann als auch Oberbürgermeister Fritz Kuhn hatten aus Zeitgründen abgesagt. Kretschmann nimmt stattdessen einen nach eigener Auskunft "lange vorbereiteten Termin" in Berlin wahr, Kuhn tagt in einer anderen städtebaulichen Angelegenheit auf dem ehemaligen IBM-Campus.

Auch Winfried Hermann, Verkehrsminister von Baden-Württemberg und bester Kenner der Materie bei den Grünen, fehlt. "Wenn man eine Einladung ausspricht, dann kann es eben passieren, dass nicht alle dieser Einladung auch folgen können", so erklärt der Grünen-Landeschef aus der Ferne die Lücken in der Gästeliste. Doch auch er kann den Eindruck nicht zerstreuen: Hier will eine Partei einen unangenehmen Termin vermeiden.

Neues Gutachten sieht Kostenrisiko

Denn der im Bau befindliche Tiefbahnhof ist für die Grünen heikel: Ein Großteil ihrer Klientel lehnt das Projekt ab. Vor Jahren hatte Stuttgart 21 zu Massenprotesten in der Landeshauptstadt geführt. 2011 gewonnen die Grünen die Landtagswahl als dezidierte Anti-Stuttgart-21-Partei.

Es folgte eine Volksabstimmung - bei der sich die Mehrheit der Baden-Württemberger für den neuen Tiefbahnhof aussprach. 2016 wurde Kretschmann wiedergewählt, mit einem wirtschaftsfreundlichen Profil.

Doch zu Stuttgart 21 wahrten die Grünen auch als selbsternannte neue Wirtschaftspartei stets Abstand. "Die Landesregierung ist vertraglich dazu verpflichtet, dieses Projekt zu unterstützen", so formulierte es Kretschmann Anfang der Woche vor dem Festakt. Will heißen: Seine grün-schwarze Regierung hält sich an beschlossene Vereinbarungen, einschließlich des zugesagten Landesanteils zur Finanzierung von knapp einer Milliarde. Aber mehr nicht.

Die Zurückhaltung ist verständlich. Ob Bahnchef Grubes Optimismus in Sachen Kosten und Zeitrahmen berechtigt ist, bleibt ungewiss. Ein neues Gutachten des Bundesrechnungshofes weist auf weitere Kostenrisiken hin, viele Experten halten auch den Termin 2021 für kaum realistisch.

Der Architekt ist sauer

Und doch offenbart der Festakt auch den Preis des Distanzhaltens. Wer nicht da ist, kann auch nicht mitreden und keine Impulse geben. Der Architekt des Bahnhofs, Christoph Ingenhoven, kritisiert deshalb die Grünen. Er habe das Gefühl, dass sich ein Teil der Partei "aus taktischen Gründen" dagegen sperre, sich mit dem Projekt gemein zu machen.

Dabei gelte es, jetzt zu entscheiden und zu definieren, wie die frei werdenden Flächen nun für die Bürger genutzt werden sollten. Sonst drohten weitere Baustellen rund um den Bahnhof herum bis in die 2030er Jahre.

Mit Stuttgart 21 überwinde die Stadt ihre einseitige Orientierung am Auto, so Ingenhoven. "Dieses Projekt ist stadtgerecht." Es waren Argumente, die man beim Festakt gerne weiter diskutiert hätte - im Beisein der grünen Spitzenpolitiker.