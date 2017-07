Haftstrafe für Salafistenprediger Lau Niederlage des Verführers

Die letzten Worte des Salafisten fielen tränenreich aus. Immer wieder versuchte Sven Lau, um Fassung ringend, seine Gefühle zu kontrollieren, doch schließlich übermannte es ihn. Der Prediger weinte. "Ich hoffe, dass das Gericht, auch wenn es von einer Straftat überzeugt ist, den Menschen sieht, den Familienvater", schluchzte der 36-Jährige. "Ich möchte zurück zu meinen Kindern kommen."

Doch das wird dauern.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat den Vater von fünf Söhnen am Mittwochnachmittag zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der Senat unter dem Vorsitz des Richters Frank Schreiber sah es als erwiesen an, dass der Salafist Lau die in Syrien ihr Unwesen treibende islamistische Terrororganisation "Dschaisch al-Muhadschirin wa al-Ansar" (Jamwa) mit Ausrüstung unterstützt und zwei Kämpfer für sie rekrutiert hat. Lau beschaffte demnach Nachtsichtgeräte und stellte Geld zur Verfügung. Außerdem begleitete er die beiden Islamisten auf ihrem Weg in den Dschihad.

Sven Lau, genannt "Abu Adam", ist bekannt geworden als Initiator der Wuppertaler "Scharia-Polizei" und ein enger Freund seines Gesinnungsgenossen Pierre Vogel. Seit Jahren wird Lau vom Verfassungsschutz beobachtet. Seine emotionalen Ansprachen üben gerade auf die jungen Menschen eine hohe Anziehungskraft aus, die auf der Suche nach Halt und Orientierung sind. Lau ist ein Verführer, ein Manipulator, ein islamistischer Taschenspieler, der sich lange Zeit dem Zugriff der Justiz entziehen konnte. Das ist nun vorbei.

Der Grund: In dem Düsseldorfer Verfahren hatten mehrere Szene-Aussteiger Lau erheblich belastet, darunter Ismail I., einer der Rekruten. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat I. bereits vor Jahren zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die Vorwürfe, die Ismail I. nun gegen Lau erhob, wogen schwer. Demnach hatte der Prediger über Jamwa-Aktivisten aus seinem Umfeld ein Bestimmungsrecht und wurde bei mehreren Besuchen im syrischen Kampfgebiet regelrecht hofiert.

Lau habe nicht nur seine Reise nach Syrien organisiert, sagte Ismail I. in einer Vernehmung im Juli, sondern er habe auch für ihn, Ismail I., gebürgt. Darüber hinaus habe Sven Lau auch auf einen weiteren Weggefährten Druck ausgeübt, damit dieser in den Dschihad ziehe. Was im konkreten Fall allerdings erfolglos blieb. Lau habe ihm gegenüber den Eindruck vermittelt, er müsse eine Art Quote erfüllen, gab Ismail I. zu Protokoll. Sven Laus gemeinsame Propaganda-Auftritte mit Pierre Vogel, genannt "Abu Hamza" und ebenfalls einflussreicher Salafistenprediger, seien in Syrien "gefeiert" worden. Die beiden Extremisten organisierten mehrfach Pilgerreisen nach Mekka.

"Niemand lügt immer, niemand sagt immer die Wahrheit"

I.s Glaubwürdigkeit hatte allerdings Laus Verteidiger Mutlu Günal erheblich in Zweifel gezogen. (Lesen Sie hier die Hintergründe dazu) In seinen Ausführungen vor Gericht verwickelte sich der Zeuge Ismael I. wiederholt in Widersprüche. Einmal fragte der Vorsitzende Schreiber ihn: "Wie erkennt man, was Sie ernst meinen und wovon man besser die Finger lässt?" Später wollte der Richter wissen, warum I. in Begleitung eines Anwalts erschienen sei. "Wir haben es mit Herrn Günal zu tun, einem sehr berühmten Anwalt, der komplizierte Fragen stellt", sagte I.

In seiner Urteilsbegründung verteidigt der Vorsitzende Schreiber den Zeugen I. am Mittwoch: "Niemand lügt immer, niemand sagt immer die Wahrheit", so Schreiber. Szene-Aussteiger wie I. seien häufig Männer mit einem übergroßen Geltungsdrang, Narzissten, die ihre Enttäuschung, es nicht zu Stars der islamistischen Szene gebracht zu haben, damit kompensierten, dass sie "als Superstars der Aussteiger auf Tournee gehen", so Schreiber. "Echte Innenansichten" des extremistischen Milieus ließen sich aber nicht von einer "ethischen Elite" gewinnen. Damit müssten die Ermittlungsbehörden umgehen.

Die Aussagen der Aussteiger würden gestützt von zahlreichen Sachbeweisen, so der Richter. Der Aufwand des Mönchengladbacher Staatsschutzes, in der Auswertung von Gesprächen und Chats, verdiene in diesem Zusammenhang "besondere Anerkennung und Respekt", so Schreiber. Laus Verdacht, die Staatsmacht habe an ihm, dem populären Prediger, ein Exempel statuieren wollen, nennt Schreiber "eine groteske Attitude substanzlosen Spektakels".

Laus Verteidiger Günal sah das anders: "Der Senat und der Generalbundesanwalt haben Rechtsstaat gespielt - das Ergebnis ist ein Fehlurteil der besonderen Sorte." Der Bundesgerichtshof werde die Entscheidung "wie in den vergangenen Jahren so oft" aufheben.

Anders als Lau sich das wohl erhofft hat, wird der Salafist vor Beginn seiner Haftstrafe nicht mehr aus dem Gefängnis entlassen. Lau habe Briefsendungen aus der Untersuchungshaft geschmuggelt, sagt Schreiber. Außerdem habe er ein ins Gefängnis geschleustes Handy nicht etwa zur Kommunikation mit der Ehefrau oder Familie genutzt, sondern um mit einer jungen Sympathisantin Pläne zu schmieden, wie man sich nach Syrien absetzen könnte.

Sven Lau verfolgt die Ausführungen Schreibers fast regungslos. Er sieht blass aus, erschöpft, im Gefängnis deutlich gealtert. Es stehen ihm weitere Jahre hinter Gittern bevor. Vielleicht denkt er darüber nach, wie er sie überstehen kann?

Um kurz nach fünf Uhr verlässt der Justiz-Transporter das Gelände des Düsseldorfer Staatsschutzbunkers. Sven Lau fährt zurück in die Justizvollzugsanstalt Aachen.