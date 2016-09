Prozess gegen Salafist Sven Lau Ein Verführer vor Gericht

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Als Sven Lau am 20. Dezember 2002 zum Brandmeisteranwärter bei der Stadt Mönchengladbach ernannt wurde, leistete er den Diensteid mit den Worten: "So wahr mir Gott helfe." Knapp zwei Jahre später bat er um Entlassung und widmete sich seiner neuen Berufung - und einem anderen Gott: Der Feuerwehrmann tauchte ein in die Salafistenszene und entwickelte sich bundesweit zu einer der schillerndsten Figuren dieser radikalen Bewegung .

Sven Lau, genannt "Abu Adam", ist bekannt als Initiator der Wuppertaler "Scharia-Polizei" und ein enger Freund seines Gesinnungsgenossen Pierre Vogel. Seit Jahren wird Lau vom Verfassungsschutz beobachtet. Seine emotionalen Ansprachen üben gerade auf die jungen Menschen eine hohe Anziehungskraft aus, die auf der Suche nach Halt und Orientierung sind. Lau ist ein Verführer, ein Manipulator, ein islamistischer Taschenspieler, der sich lange Zeit dem Zugriff der Justiz entziehen konnte. Doch nun ändert sich das.

Am Dienstag beginnt im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts die Hauptverhandlung gegen den 35-Jährigen: Die Bundesanwaltschaft hat ihn angeklagt, massiv Glaubensbrüder aus Deutschland zum bewaffneten Kampf in Syrien gedrängt und im Sommer 2013 Kämpfer für die Terrororganisation "Dschaisch al-Muhadschirin wa al-Ansar" (Jamwa) rekrutiert zu haben.

Jamwa schloss sich später in Teilen dem "Islamischen Staat" an. Zudem soll Sven Lau Nachtsichtgeräte und Geld beschafft haben. Er ist nicht vorbestraft, sitzt wegen der Vorwürfe jedoch seit Dezember vergangenen Jahres in der Justizvollzugsanstalt Aachen in Untersuchungshaft.

"Dorfpolizei mit Schaum vor dem Mund"

Laus Verteidiger, der Bonner Rechtsanwalt Mutlu Günal, tritt den Vorwürfen entschieden entgegen: "Die Anklageschrift gegen Herrn Lau ist ein einziger juristischer Amoklauf. Mein Mandant soll offensichtlich mundtot gemacht werden", sagte Günal SPIEGEL ONLINE. "Wenn der Generalbundesanwalt in so einer Sache die Dorfpolizei aus Mönchengladbach-Rheydt mit Schaum vor dem Mund ermitteln lässt, dann darf man sich über die wahnwitzigen Ermittlungsergebnisse nicht wundern."

Hinzu komme, dass den beiden in Haft sitzenden Kronzeugen "offenbar das Blaue vom Himmel versprochen wurde, damit diese Herrn Lau maximal belasten", so Günal. "Dieses rechtsstaatwidrige Vorgehen der Ermittlungsbehörden ist unerträglich. Jetzt wartet viel Arbeit auf die Verteidigung des Herrn Lau, auch unseren Rechtsstaat vor dem Generalbundesanwalt zu retten."

Der Staatsschutzsenat unter dem Vorsitz von Frank Schreiber wird von Dienstag an unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen verhandeln, 30 Sitzungstage sind vorerst anberaumt. Mehr als 40 Zeugen werden geladen, darunter Ismail I., einer der mutmaßlichen Rekruten, der die Anklageschrift des Generalbundesanwalts stützt und Sven Lau nach Informationen des SPIEGEL schwer belastet.

I. wurde bereits in Stuttgart zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Vorwürfe, die Ismail I. gegen Lau erhebt, wiegen schwer. Demnach habe der Prediger über Jamwa-Aktivisten aus seinem Umfeld ein Bestimmungsrecht gehabt und sei bei mehreren Besuchen im syrischen Kampfgebiet regelrecht hofiert worden.

Zeuge bezeichnet Lau als Feigling

Lau habe nicht nur seine Reise nach Syrien organisiert, sagte Ismail I. in einer Vernehmung im Juli, sondern er habe auch für ihn, Ismail I., gebürgt. Darüber hinaus habe Sven Lau auch auf einen weiteren Weggefährten Druck ausgeübt, damit dieser in den Dschihad ziehe. Was im konkreten Fall allerdings erfolgslos blieb. Lau habe ihm gegenüber den Eindruck vermittelt, er müsse eine Art Quote erfüllen, gab Ismail I. zu Protokoll. Sven Laus gemeinsame Propaganda-Auftritte mit Pierre Vogel, genannt "Abu Hamza" und ebenfalls einflussreicher Salafistenprediger, seien in Syrien "gefeiert" worden. Die beiden Extremisten organisierten mehrfach Pilgerreisen nach Mekka.

Der Angeklagte habe seinerseits in Syrien stolz auf einem Panzer posiert - eine Kalaschnikow im Arm. Tatsächlich aber sei Lau eher ein "Feigling", einer, der bei der Detonation von Bomben zusammengezuckt sei, berichtete I. Ein Mann der Worte also und kein Mann der Tat. Zudem soll Lau nach Erkenntnissen der Ermittler auch mehrere Fahrzeuge für Jamwa besorgt haben, darunter einen Müll- und einen Krankenwagen, die beide direkt der Terrormiliz übergeben worden seien. Von dem Krankenwagen habe man sich versprochen, dass er von der syrischen Luftwaffe nicht attackiert werden würde. Der Müllwagen sei mit Sprengstoff beladen und für einen Selbstmordanschlag genutzt worden, so I.

Die Verlockung des Märtyrertods

Im Prozess gegen Lau sollen auch Videos gezeigt werden, die ihn in Bürgerkriegsgebieten in Syrien zeigen. Einige soll er selbst gedreht haben, um Kämpfern die Angst vor der Schlacht zu nehmen. Seine Botschaft: Der Märtyrertod wird immer mit einer Zukunft im Paradies und der Verehrung als Held belohnt. Lau saß wegen der Vorwürfe bereits im Jahr 2014 drei Monate in Untersuchungshaft, kam dann jedoch frei.

Nun sollen ihn die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft sowie die aktuellen, belastenden Aussagen von Ismail I. überführen. Den Mann, der in einer katholischen Umgebung aufwuchs und seine Familie verließ: Lau hatte sich von seiner ersten Ehefrau getrennt, als die mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger war. Parallel gründete er eine neue Familie. Heute hat er mit zwei Frauen fünf Söhne im Alter zwischen zwölf und fünf Jahren. Bis er sie wiedersieht, könnte einige Zeit vergehen.

Zusammengefasst: Über Jahre konnte sich Sven Lau dem Zugriff durch die Justiz entziehen. Nun steht er vor Gericht: Er soll Glaubensbrüder aus Deutschland zum bewaffneten Kampf in Syrien gedrängt haben. Sein Verteidiger nennt die Anklageschrift dagegen einen "juristischen Amoklauf".