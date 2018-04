Deutsch-französische Syrien-Politik Der schwierige Monsieur Macron

Der Krieg in Syrien ist entschieden. Der brutale Konflikt tritt in seine letzte Phase ein. Das Regime von Präsident Baschar al-Assad hat - dank der massiven militärischen und logistischen Hilfe Russlands - nicht nur sein Überleben gesichert, sondern seinen Einflussbereich im Inneren des Landes ausgeweitet.

Dem Westen, der bereits unter US-Präsident Barack Obama halbherzig und ohne wirklichen Plan agierte, bleibt nichts als zuzusehen, wie eine Allianz aus Moskau, Teheran und Damaskus ein Regime festigt, das schon zu Friedenszeiten mit großer Härte seine Gegner verfolgte.

In dieser Lage wirken die Militärschläge, die der erratische US-Präsident Donald Trump diese Woche via Twitter ankündigte, umso hilfloser und wirrer. An den Zickzackkurs des Mannes im Weißen Haus - noch vor Kurzem wollte er ja das militärische US-Engagement in Syrien beenden - hat man sich in Berlin längst gewöhnt.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. April 2018

Neu aber ist der scharfe Ton, den Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Syrienkrieg anschlägt: Macron verkündete jüngst mehrmals, dass der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien für ihn eine "rote Linie" bedeutet. Nun scheint er mit seiner Drohung ernst machen zu wollen. Und das wiederum ist für die deutsche Außenpolitik, für Kanzlerin Angela Merkel und den neuen SPD-Außenminister Heiko Maas eine Herausforderung. Statt international beruhigend einzuwirken, verschärft der starke Mann in Paris die Lage noch weiter.

Denn was liegt an Fakten bis zur Stunde auf dem Tisch? Macron erklärte in einem TV-Interview, er habe Beweise für den Giftgasangriff in Ost-Ghuta durch das Assad-Regime. Das bleibt eine Behauptung, solange Macron nicht mehr und konkretes Material liefert.

Im Video: Syrien-Experte André Bank über Macrons Syrien-Pläne

Video SPIEGEL ONLINE/dpa

Merkel hatte zunächst, wie es ihre Art ist, tagelang abgewartet, bevor sie am Donnerstag erklärte, Deutschland werde sich an einer Militäraktion nicht beteiligen. Es war ein Signal an Trump, aber unterschwellig auch eines an ihren wichtigsten europäischen Partner - an Macron. Die Botschaft lautet: Berlin wird sich seinen Verbündeten im Westen nicht in den Weg stellen. Mehr aber auch nicht.

In Berliner Regierungskreisen wird in diesen Tagen hinter vorgehaltener Hand auf Macrons innenpolitische Probleme hingewiesen, wenn die Rede auf Syrien kommt. Der französische Präsident, der bei seiner Wahl im Mai 2017 von manchen in Deutschland wie ein Heilsbringer gefeiert wurde, steht unter Druck. Sein pausenloser Reformeifer hat die ohnehin ausgeprägte Protestkultur seines Landes angefacht. Es wird gestreikt, an den Universitäten rebelliert. Wie manche seiner innenpolitischen Reformen, so wirkt auch seine Syrienpolitik unausgereift und nicht bis zum Ende durchdacht.

Am Donnerstag kommt Macron nach Berlin. Ein Kurzbesuch, der dringend notwendig ist. Die Kanzlerin und der Präsident dürften so manches zu besprechen haben. Denn die Haltung des französischen Präsidenten wirft einmal mehr ein grundsätzliches Problem in den beiderseitigen Beziehungen auf: Die EU-Achse Paris-Berlin befindet sich in außenpolitischen Belangen vor allem dann auf schwierigem Terrain, wenn die militärische Komponente mit hineinspielt.

Schon der von Frankreichs damaligem Präsidenten François Hollande verkündete Mali-Einsatz im Jahr 2013, mit dem die Ausbreitung der islamistischen Terrorgruppen verhindert werden soll, ging von Paris aus. Gewissermaßen notgedrungen beteiligte sich die damalige schwarz-gelbe Koalition in Berlin mit logistischer Hilfe der Bundeswehr sowie einer EU-Ausbildungsmission.

Die drohende Eskalationsspirale rund um Syrien zeigt, wie wichtig eine selbstbewusste deutsche Haltung ist. In Zeiten, in denen der Präsident in Washington unberechenbar ist und ein übereifriger Präsident in Paris die Karte einer französischen Militär-Mittelmacht ausspielen will, sollte die Bundesregierung einen kühlen Kopf bewahren.

Selbstdarsteller sind in dieser weltpolitisch gefährlichen Lage schon zu viele unterwegs.