Zugriffe in Deutschland Ermittler fassen mutmaßliche Folterer des Assad-Regimes

Es ist ein Fall von historischer Dimension: Erstmals ist es westlichen Strafverfolgern gelungen, mutmaßliche Folterknechte des syrischen Regimes festzunehmen. Die Zugriffe fanden am Dienstagmorgen in Zweibrücken und Berlin statt, auch in Frankreich gab es eine Festnahme. Zuvor hatten der Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt jahrelang wegen in Syrien begangener Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermittelt.

Bei den beiden gefassten Männern handelt es sich nach SPIEGEL-Informationen um ehemalige Angehörige des allgemeinen syrischen Geheimdienstdirektorats.

Einer der beiden, Anwar R., 56, leitete demnach eine Ermittlungseinheit in der für die Unterdrückung Oppositioneller zuständigen Abteilung des Geheimdienstes.

Der zweite Mann, der 42-jährige Eyad A., soll einen Greiftrupp angeführt haben. Diese Einheit war darauf spezialisiert, Regimegegner festzunehmen und den Folterern in der Geheimdienstzentrale in Damaskus zuzuführen.

Asyl in Deutschland beantragt

Während Anwar R. die Mittäterschaft an vier Folterungen vorgeworfen wird, ermittelt der Generalbundesanwalt gegen Eyad A. wegen Beihilfe zur Folter in 2000 Fällen und Beihilfe zum Mord in zwei Fällen. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Beschuldigten insofern an den Gräueltaten beteiligt waren, als dass sie diese beauftragten, beziehungsweise mit den von ihnen durchgeführten Festnahmen erst die Voraussetzungen dafür schafften. Den Ermittlern liegen Aussagen von Zeugen vor, die die ehemaligen Geheimdienstler belasten.

Die Taten, die den beiden Männern vorgeworfen werden, sollen zu Beginn der syrischen Revolution zwischen 2011 und 2012 stattgefunden haben. Die beiden Geheimdienstler setzten sich wohl bereits 2012 aus ihrer Heimat ab. Später flohen sie dann nach Deutschland und beantragten Asyl. Anwar R. hat aus seinen Taten nie ein Geheimnis gemacht. Er war offenbar der Meinung, sich mit seiner Flucht bereits ausreichend vom Regime und seiner Vergangenheit distanziert zu haben.

REUTERS Ausstellung von "Caesar"-Bildern im Uno-Hauptsitz in New York am 10.3.2015

Systematische Folter und Mord durch syrische Regimekräfte sind durch eine Vielzahl von Berichten ehemaliger Häftlinge und durch Menschenrechtsorganisationen umfangreich belegt. Das spektakulärste Zeugnis der Gräueltaten des Assad-Regimes stellen Fotos dar, die ein ehemaliger Mitarbeiter der syrischen Militärpolizei gemacht hat. Er gab sich das Pseudonym "Caesar" und floh 2013 aus Syrien, mitsamt Bildern Tausender Leichen aus den Gefängnissen des Assad-Regimes. Die "Caesar"-Fotos haben in den letzten Jahren weltweit für Entsetzen gesorgt. Die Uno beschäftigte sich damit, der US-Kongress und mehrere Strafverfolgungsbehörden.

Gemeinsame Ermittlungen mit Pariser Staatsanwaltschaft

Der Generalbundesanwalt hatte bereits kurz nach Beginn des Krieges in Syrien ein sogenanntes Strukturverfahren eingeleitet, um Beweise für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu sammeln.

Im Juni vergangenen Jahres hatte der SPIEGEL enthüllt, dass die deutschen Strafverfolger weltweit nach einem Führungskader des syrischen Regimes fahnden. Auf Basis der "Caesar"-Fotos und von Zeugenaussagen erließ der Bundesgerichtshof einen internationalen Haftbefehl gegen Jamil Hassan, den Chef des berüchtigten Luftwaffengeheimdienstes. Als Chef der Truppe sei er verantwortlich für zahlreiche Morde und Misshandlungen an Gefangenen, argumentieren die Bundesanwälte.

Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt ermitteln derzeit gegen mehr als zwei Dutzend weitere Assad-Schergen, denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden. Mit der Staatsanwaltschaft in Paris haben die obersten Strafverfolger Deutschlands zu diesem Zweck ein Joint Investigation Team eingerichtet. So können Zeugenaussagen und Hinweise leichter ausgetauscht werden. Die französischen Behörden fassten nun ebenfalls einen mutmaßlichen Folterer.