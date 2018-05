Demos zum 1. Mai Schwere Krawalle in Paris, Dutzende Festnahmen in Istanbul

Am Rande der Mai-Demonstration in Paris hat es schwere Krawalle gegeben. Mehr als tausend Vermummte lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichten. Die Demonstranten griffen die Beamten im Osten der französischen Hauptstadt mit Wurfgeschossen an, zertrümmerten Autos und Fensterscheiben und steckten Fahrzeuge in Brand. Einige plünderten eine McDonald's-Filiale. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern.

Die Polizei gab die Zahl der Vermummten mit rund 1200 an. Innenminister Gérard Collomb verurteilte "mit Nachdruck" die "Gewalt und Sachbeschädigungen" am Rande der Demonstration zum Tag der Arbeit.

Die Pariser Polizei hatte zuvor mit Ausschreitungen gerechnet. "Extremistische Gruppen" wollten den Tag zu einem "großen revolutionären Treffen machen", hatte sie erklärt. In Frankreich war in den vergangenen Wochen der Zorn vieler Arbeitnehmer über die Reformen von Präsident Emmanuel Macron gewachsen.

In anderen französischen Städten blieb es bei den traditionellen Mai-Demonstrationen der Gewerkschaften zunächst ruhig.

"Überwiegend gut gelaunt"

Ebenfalls friedlich verliefen die Kundgebungen in Berlin. "Bisher ist die Lage stabil, wir haben alles im Griff", erklärte die Polizei am Nachmittag. Obwohl bekannte Kreuzberger Straßenfeste wie das "Myfest" und das "MaiGörli" bereits am frühen Nachmittag "sehr gut besucht" gewesen seien, habe es keinen Anlass für Sperrungen oder Auflösungsaktionen gegeben. "Die Leute sind überwiegend gut gelaunt, die Stimmung ist entspannt", erklärte ein Polizeisprecher.

Für den Abend planten linke Aktivisten, ohne Anmeldung bei den Behörden ihre traditionelle sogenannte Revolutionäre Demonstration zum 1. Mai in Berlin-Kreuzberg zu starten. In der Vergangenheit war es bei Demonstrationen rund um den 1. Mai immer wieder zu Ausschreitungen in Berlin und auch in Hamburg gekommen. In den vergangenen Jahren verliefen die Proteste jedoch weitgehend friedlich.

Die Gewerkschaften machten bei ihren Maikundgebungen die Umwälzungen in der Arbeitswelt zum Thema. Notwendig seien mehr Mitbestimmung und Tarifverträge für alle Beschäftigten, betonten führende Gewerkschaftsvertreter auf zahlreichen Kundgebungen zum "Tag der Arbeit". Nur so lasse sich etwa die Digitalisierung meistern.

An den rund 500 Veranstaltungen zum Mai-Feiertag nahmen nach DGB-Angaben bundesweit rund 340.000 Menschen teil - etwa 20.000 weniger als vor einem Jahr, als die Bundestagswahl bevorstand.

In mehreren Städten Ostdeutschlands verbanden Gewerkschaften die Kundgebungen zum Mai-Feiertag mit Protesten gegen Auftritte rechtsextremer oder rechtspopulistischer Gruppen, so zum Beispiel in Erfurt, Cottbus und Chemnitz.

Harter Polizeieinsatz in Istanbul

Auch in anderen Ländern demonstrierten Menschen am 1. Mai. In Moskau forderten rund 130.000 Menschen eine bessere Sozialpolitik. In Athen protestierten nach Polizeiangaben 15.000 Menschen gegen die Sparpolitik der Regierung.

In Istanbul ist die türkische Polizei mit großer Härte gegen Demonstranten vorgegangen. Tausende versammelten sich im asiatischen Stadtteil Maltepe außerhalb des Stadtzentrums. Der zentrale Taksim-Platzes hingegen war abgesperrt.

Die Polizei nahm mehr als 80 Menschen in Gewahrsam, die meisten, als sie in Richtung Taksim-Platz unterwegs waren, wie die Nachrichtenagentur DHA meldete. Im Zentrum Istanbuls sind Demonstrationen am 1. Mai seit 2014 - als Reaktion des Staates auf die regierungskritischen Gezi-Proteste - verboten.

Viele der Festgenommenen waren von Polizisten zunächst übermannt, auf den Boden gedrückt und gefesselt worden. Die Polizei hatte rund 26.000 Beamte im Einsatz.

Der 1. Mai gibt in Istanbul traditionell Anlass zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, allerdings verstärkten die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen zuletzt massiv. Grund sind die innenpolitischen Spannungen nach der Ankündigung vorgezogener Parlaments- und Präsidentschaftswahlen für den 24. Juni durch Staatschef Recep Tayyip Erdogan.