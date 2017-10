Tag der deutschen Einheit Steinmeiers Ruck-Rede

Als Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier vom Dom zur Rheingoldhalle fuhren, hallte der Applaus noch eine Weile nach. Die Bürgerinnen und Bürger, die die beiden höchsten Repräsentanten des Landes zuvor allenfalls nach Selfies und Autogrammen fragten, lieferten auch damit einen denkbar starken Kontrast zu den Feierlichkeiten im Vorjahr in Dresden. Damals gingen Bilder um die Welt , die Menschen zeigten, die in enthemmter Wut alles niederschrien, was ihnen aus den Mikrofonen entgegenschallte.

Beim "Bürgerfest" zum Tag der Deutschen Einheit in Mainz hingegen, bei dem sich in der Altstadt Zehntausende vor den Ständen ballten, herrschte allerorten gute Laune. Den 7400 Polizisten, die an beiden Tagen Dienst taten, dürfte es recht gewesen sein.

Es war also ein angemessen unaufgeregter Rahmen für eine Präsidentenrede, die mit Spannung erwartet worden war. Nicht nur, dass es die erste große Einlassung eines deutschen Spitzenpolitikers nach dem triumphalen Einzug der AfD in den Bundestag war. Ein Erfolg, der auch gezeigt hat, dass es die gerade in Reden zum 3. Oktober so oft beschworene Einheit zwischen Ost und West in vielerlei Hinsicht nicht gibt.

Die Causa AfD war also der eine Fokus, unter dem Zuhörer die Rede bewerteten. Der zweite hatte mit dem Präsidenten selbst zu tun. Steinmeier - das zeigt ein Blick in den Onlinekalender des Bundespräsidialamtes - ist deutlich umtriebiger als sein Vorgänger. Doch bislang musste man eben meist auch in diesen Kalender schauen, um etwas von Steinmeiers Aktivitäten mitzubekommen.

In Mainz schien Steinmeier sein Thema gefunden zu haben. Den "Heimat"-Begriff will der Sozialdemokrat nicht den Rechten überlassen. Und was er ihnen ebenfalls nicht überlassen will, sind ihre Wähler. Viele von denen, glaubt Steinmeier, sind für die Demokratie nicht verloren. Sie hätten nur nicht mehr das Gefühl, dass ihre Biografien und ihre Probleme ernstgenommen werden.

"Wenn Menschen sagten, dass sie "sich 'fremd im eigenen Land' fühlen, dann sollte niemand antworten: 'Tja, die Zeiten haben sich halt geändert. Wenn einer sagt: 'ich verstehe mein Land nicht mehr', dann gibt es etwas zu tun in Deutschland - und zwar mehr als sich in guten Statistiken und Wachstumszahlen zeigt." Heimat, so Steinmeier, müsse allerdings mehr sein als "Wir gegen die" und als der "Blödsinn von Blut und Boden".

Heimat sei viel mehr "der Ort, den wir als Gesellschaft erst schaffen." Statt um einen "Rückzug in Nationalismus" gehe es um "Freundschaft mit den europäischen Nachbarn". Das klang schon fast nach der "Kinderhymne" von Bertolt Brecht: "Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen. So wie andern Völkern ihrs."

All diese Gedanken konnte man auch als Seitenhieb gegen die Kanzlerin verstehen. Wie den Satz, die Stärke Deutschlands sei stets "eine Politik gewesen, die offene Fragen nicht wegmoderiert, sondern die Zukunft in die Hand nimmt." Als er dann die Grundzüge einer künftigen Migrationspolitik skizzierte, lieferte er damit nach, was viele Menschen sich schon 2015 von Angela Merkel und der Großen Koalition erhofft hatten: eine argumentative Begründung ihrer Haltung in der Flüchtlingsfrage.

Video: Steinmeier für ehrliche Flüchtlingspolitik

Video BABANI/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

Steinmeier schaffte argumentative Grundlagen

Die deutsche Politik müsse sich "ehrlich machen", so Steinmeier. Dazu gehöre, zwischen politisch Verfolgten und Menschen, die "auf der Flucht vor Armut sind" zu unterscheiden: "Auch wenn sich hinter beiden Fluchtgründen menschliche Schicksale verbergen - sie sind nicht dasselbe und begründen nicht den gleichen uneingeschränkten Anspruch." Zudem sei die Frage zu beantworten, "welche und wie viel Zuwanderung wir wollen, vielleicht auch brauchen." Jenseits vom Asylrecht gelte es deshalb, "legale Zugänge nach Deutschland" zu definieren. Das war nicht mehr und nicht weniger als die Forderung nach einer besseren rechtsstaatlichen Steuerung der Zuwanderung. Wenn in absehbarer Zeit ein modernes Einwanderungsgesetz kommt, wird Steinmeier mit seiner Mainzer Rede die argumentativen Grundlagen geschaffen haben.

Zumal der ehemalige Außenminister instinktsicher genug ist, um zu wissen, dass solche Forderungen nur dann Aussicht auf Gehör haben, wenn gleichzeitig das betont wird, was bis vor Kurzem als demokratischer Minimalkonsens galt. Steinmeier nannte den Schutz Israels, "die Absage an völkisches Denken, Rassismus oder Antisemitismus". Und er bekam den längsten Applaus des Tages, als er sich in einem weiteren Punkt von der AfD distanzierte, ohne sie auch nur einmal beim Namen zu nennen: "Die Verantwortung vor unserer Vergangenheit kennt keine Schlussstriche." Nicht historisch und nicht im Zerrbild, das Ost und West zuweilen voneinander hätten.

DDR-Bürger haben Brüche erlebt

Steinmeier, der zwei Legislaturperioden für einen Brandenburger Wahlkreis im Bundestag saß, schrieb bei aller Kritik am Typus des Wutbürgers auch den Westdeutschen noch einen Satz ins Stammbuch, von denen einige ja gerne so tun, als sei rückwärtsgewandtes Staatsverständnis vor allem ein ostdeutsches Phänomen.

Ehemalige DDR-Bürger hätten "nach der Wiedervereinigung Brüche erlebt, wie sie unsere Generation im Westen nicht kannte. Und dennoch sind diese ostdeutschen Geschichten kein solch fester Bestandteil unseres 'Wir' geworden wie die des Westens. Ich finde: Es ist an der Zeit, dass sie es werden."

Gut möglich, dass Steinmeiers Rede eines Tages nicht nur als Anstoß zu einem rationaleren Umgang mit Migration gelten wird, sondern als überfällige Zusammenfassung einiger unangenehmer Wahrheiten.