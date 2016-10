Pöbeleien am 3. Oktober Sachsens Innenminister nimmt Polizei in Schutz

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) ist mit dem Einsatz der Polizei bei der Einheitsfeier in Dresden zufrieden. Angesichts von Demonstrationen linker Gruppen und Pegida-Anhängern gegen die Feierlichkeiten habe die Polizei "den schwierigen Spagat zwischen Fest und Festung insgesamt mit Fingerspitzengefühl gemeistert".

Gleichzeitig ging Ulbig auf Distanz zur Lautsprecheransage eines Polizeiführers, der den Anhängern des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses bei einer Demonstration nach Verlesen der Versammlungsauflagen einen "erfolgreicher Tag" gewünscht hatte. In Absprache mit Dresdens Polizeipräsident werde der Vorfall untersucht. Inzwischen ist der betreffende Beamte zum Gespräch einbestellt worden. Er soll nicht aus Sachsen kommen.

Die Krawalle von Pegida-Anhängern an der Frauenkirche, die Besucher des Festgottesdienstes beschimpft und ihnen einen Spießrutenlauf zur Kirche bereitet hatten, beschämten ihn "als Minister und Staatsbürger dieses Landes", sagte Ulbig weiter. Er dankte allen, die an dem Einsatz rund um den Tag der Deutschen Einheit in Dresden beteiligt waren. Die Dresdner Polizei selbst hatte sich zuvor für ihren Einsatz gerechtfertigt und in einer ungewöhnlichen Erklärung Stellung zu Kritikpunkten genommen.

Sachsens Grüne wollen Polizeieinsatz untersuchen lassen

Die SPD sieht in den Verbalattacken der Pegida-Anhänger auf Gäste der Einheitsfeier die Grenze der freien Meinungsäußerung überschritten. "Wenn Gäste der Festveranstaltung um ihr Leben fürchten müssen und nahezu jeder Versuch, mit den Demonstranten in den Dialog zu treten, mit Pöbeleien und Beleidigungen niedergeschrien wird, hat das mit meinem Verständnis von Demokratie nichts mehr zu tun", sagte der Innenexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, der "Huffington Post". Das Recht auf freie Meinungsäußerung sei mit Füßen getreten worden.

Die Grünen in Sachsen fordern wegen der Pöbeleien und der umstrittenen Unterweisung der Pegida-Demonstranten durch die Polizei eine umfassende Aufarbeitung und Auswertung des Polizeieinsatzes beim Einheitsfest in Dresden. "Es muss jetzt sichtbare Zeichen auch gegenüber der Bevölkerung geben, dass das Neutralitätsgebot bei der Polizei tatsächlich durchgesetzt wird", sagte der Innenexperte der Grünen im sächsischen Landtag, Valentin Lippmann.

Mit ihrem "vollkommen unterschiedlichen Agieren gegenüber Pegida und Demonstrierenden des linken Spektrums" habe die Polizei Vertrauen und Glaubwürdigkeit verspielt. "Das was gestern stellenweise passiert ist, kann man kaum noch einem Menschen vernünftig erklären", sagte Lippmann. "Der Wunsch nach schönen Bildern zum Tag der Deutschen Einheit aus Dresden ist schlicht an der sächsischen Realität zugrunde gegangen."

Lin ken-Politiker geben Union Mitschuld

Harsche Kritik übte auch Rico Gebhardt, Partei- und Fraktionschef der Linken in Sachsen. Er warf der Polizei vor, Pegida-Anhängern bei ihren Krawallen während des Einheitsfestes faktisch "assistiert" zu haben. Während mit linken Demonstranten teils unverhältnismäßig umgegangen worden sei, habe die Polizei Pegida "geduldet, genehmigt und teilweise sogar technisch unterstützt", sagte er. Von Ministerpräsident Stanislaw Tillich und Innenminister Markus Ulbig forderte er die "klare Ansage" an die Sicherheitsbehörden, "dass so Versammlungsfreiheit in der Demokratie nicht aussieht." Es sei nicht hinnehmbar, dass rechte Pöbler an allen symbolträchtigen Orten der Stadt den friedlichen Ablauf der Feiern hätten behindern und "Hass-Spaliere" bilden können.

Weitere Politiker der Linken gaben der Union eine Mitschuld an den Ereignissen in Dresden. "Wer glaubt, mit Debatten über Leitkultur und Patriotismus AfD und Pegida eindämmen zu können, muss sich nicht wundern, wenn diese unappetitliche Brühe einmal überkocht und ihm die Finger verbrüht", sagte die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke.

Bundespräsident kritisiert Ausschreitungen

Pöbelnde Neonazis und Pegida-Anhänger "demonstrieren die Folgen des jahrzehntelangen Politik- und Behördenversagens im Umgang mit der rechten Szene in Sachsen", sagte die Linken-Chefin Kipping. Die sächsische CDU sei mitverantwortlich für "eine Politik des Wegschauens, der Verharmlosung und gar Unterstützung", so die aus Dresden stammende Politikerin. Zugleich werde antifaschistisches Engagement "massiv kriminalisiert".

Bundespräsident Joachim Gauck äußerte sich ebenfalls zu den Ausschreitungen. Bei der Auszeichnung von 29 Bürgerinnen und Bürgern mit dem Verdienstorden sagte er am Dienstag in Berlin: "Sie sehen einen frohen Präsidenten, passend dazu scheint heute die Sonne. Ein Sonnenschein, der uns für den gestrigen Regentag in Dresden entschädigt, an dem sich nicht alle so gefreut haben, wie sie es hätten können."

Gauck war am Montag in Dresden ebenso wie Kanzlerin Angela Merkel und andere Spitzenpolitiker mit Pöbeleien und Pfeifkonzerten empfangen worden. Vor allem Anhänger des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses riefen "Volksverräter", "Haut ab" und "Merkel muss weg".