Tag der Deutschen Einheit Naher Osten, ferner Osten

Leif-Erik Holm: "Was für ein Irrsinn"

Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm, schrieb in einer Stellungnahme zum Feiertag: "Jeder, der dem Kunterbunt-Traum von ganz links bis zur Merkel-Union widerspricht, wird in die böse Ecke gestellt. Kennen wir alles, zu DDR-Zeiten hießen sie Konterrevolutionäre, heute sind sie angeblich Fremdenfeinde. Was für ein Irrsinn." Es sei "gut und richtig, wenn die Bürger ihren Unmut heute wieder auf friedlichen Demonstrationen kundtun": Die Freiheit müsse "offensichtlich immer wieder neu erkämpft" werden.