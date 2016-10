Merkel zum Tag der Einheit "Alle sind das Volk"

Zum 26. Jahrestag der deutschen Einheit warnt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Geschichtsvergessenheit. Man müsse dagegen auftreten, wenn Menschen mit rechtem Hintergrund "Wir sind das Volk" riefen, sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Videopodcast. Dieser Ruf sei während der friedlichen Revolution in der DDR "ein sehr emanzipatorischer" gewesen. Heute seien es aber auch Menschen, die glaubten, zu kurz gekommen zu sein, die mit diesem Ruf auf die Straße gingen.

Merkel lobte ausdrücklich den Umgang von Regierung und Gesellschaft in Sachsen mit solchen Strömungen. Sie hätten sehr gut reagiert, indem sie gesagt hätten: "Wer glaubt, dass er Probleme hat, die durch die Gesellschaft oder durch die Politik nicht wahrgenommen werden, der soll sich äußern, konstruktive Lösungsvorschläge machen", sagte die Kanzlerin. "Das ist gelebte Demokratie."

Jeder habe das Recht, seine Meinung zu sagen und dafür zu demonstrieren. Deshalb könne man heute auch sagen: "Alle sind das Volk."

Auf Nummer sicher Sicherung der Albertbrücke zwischen der Dresdner Neu- und Altstadt: In der sächsischen Hauptstadt finden die Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit statt. Massive Straßensperren, im Hintergrund Hofkirche und Residenzschloss: Die Dresdner Polizei sieht sich zu Beginn der Feierlichkeiten gut gerüstet. Der Eingang eines Fußgängertunnels wurde rechtzeitig vor den Feierlichkeiten zugemauert. Bühnenaufbau vor der Semperoper: Laut Polizei gibt es zwar Hinweise darauf, dass "Unbelehrbare" versuchen wollen, die Feierlichkeiten zu stören - aber darauf seien die Behörden vorbereitet. Absperrung am Altmarkt: "Die Dresdner Polizei und ihre Unterstützungskräfte werden alles dafür tun, damit wir ein sicheres und friedlichen Fest begehen können", sagte Dresdens Polizeichef Horst Kretzschmar. Wassertanks an der Rückseite einer großen Bühne: Dresden erwartet an den drei Festtagen insgesamt rund 750.000 Besucher. "Die Bonzen haben Angst": Einige Dresdner haben auf einer Absperrung verewigt, was sie von den Feiern zum Einheitstag halten. Ein Gabelstapler liefert Absperrungen an, im Hintergrund: der Fürstenzug, ein berühmtes Wandgemälde in Dresden. Dresdner Altmarkt: 2600 Beamte sind in der Stadt unterwegs, um die Feierlichkeiten abzusichern. Zum zentralen Festakt am Montag werden unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet.

In Dresden haben am Samstag die zentralen Feiern zum Tag der deutschen Einheit begonnen. Nirgendwo in Deutschland gibt es gemessen an der Bevölkerungszahl mehr fremdenfeindliche und rechtsextreme Gewalttaten als in Sachsen. Mit der Pegida-Bewegung ist vor allem die Landeshauptstadt Dresden zum Symbol einer neuen rechtspopulistischen und nationalistischen Bewegung geworden.

Merkel betonte, Sachsen sei in vielen Teilen eine wirkliche Erfolgsgeschichte der deutschen Einigung. 26 Jahre nach der Wiedervereinigung lasse sich sagen, "dass wir viel geschafft haben, dass vieles entstanden ist".

Fremdenfeindlichkeit im Osten

Die Frage, ob rechtsextreme Gewalt und Fremdenhass ein ostdeutsches Phänomen sind, spaltet aber auch am Wochenende vor den Einheitsfeiern die Lager. Justizminister Heiko Maas nimmt die Ostdeutschen gegen den pauschalen Vorwurf der Fremdfeindlichkeit im "Handelsblatt" in Schutz. "Ich glaube nicht, dass Deutschland ein gespaltenes Land ist. Wir sollten auch nicht ganz Ostdeutschland unter den Generalverdacht der Fremdenfeindlichkeit stellen", sagte der SPD-Politiker.

Maas vertrat die Ansicht, dass Fremdenfeindlichkeit in Teilen Deutschlands schon immer latent vorhanden gewesen sei. "Klar ist aber: Hetze und Hass kommen jetzt viel stärker zum Ausdruck." Das habe auch mit den sozialen Netzwerken zu tun. Der Verbalradikalismus habe dramatische Folgen. "Denn: Die Hetze endet nicht im Netz, sie ist oft eine Vorstufe zu körperlicher Gewalt."

"Wir waren in der DDR ja doch eingesperrt"

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) warnt davor, Rechtsextremismus in Ostdeutschland mit ökonomischen oder gesellschaftlichen Schwierigkeiten zu rechtfertigen. Erklärungsversuche der Lage in den neuen Ländern könnten leicht "wie Verständnis" klingen, und "das darf auf keinen Fall sein", sagte Thierse am Samstag im Deutschlandfunk. Es gebe kein Argument, das Gewalt rechtfertige, "egal ob in Ost oder West".

Bezogen auf die Bevölkerungszahl sei rechtsextremistische Gewalt in Ostdeutschland etwa vier- bis fünfmal so hoch wie im Westen, sagte Thierse weiter. Das sollten alle zur Kenntnis nehmen, "die das wieder relativieren wollen". Er sage "als Ostdeutscher, wir haben da selbstkritisch auf unsere eigene Entwicklung zu schauen".

"Stimmungsunterschiede" zwischen Ost und West in Bezug auf Ausländer ließen sich unter anderem dadurch erklären, "dass wir in der DDR ja doch eingesperrt waren und den alltäglichen selbstverständlichen Umgang mit den Fremden und dem Fremden nicht erlernen konnten", sagte Thierse. Zudem seien rechtsextreme Ideologen nach der Wiedervereinigung gezielt nach Ostdeutschland gezogen.

DPA Betonbarrieren in Dresden

Ungeachtet solcher Diskussionen werden an den drei Festtagen insgesamt rund 750.000 Besucher in Dresden erwartet. Am Montag wird neben Merkel auch Bundespräsident Joachim Gauck an einem Gottesdienst in der Dresdner Frauenkirche und einem Festakt in der Semperoper teilnehmen.

Die Feierlichkeiten finden unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt, 2600 Beamte sind in der Stadt unterwegs. Am vergangenen Montag waren zwei Sprengsätze vor der Tür einer Moschee und auf der Terrasse des Kongresszentrums explodiert, in dem an diesem Montag der Empfang des Bundespräsidenten ausgerichtet wird.

Die Dresdner Polizei sieht sich zu Beginn der Feierlichkeiten trotzdem gut gerüstet. "Die Dresdner Polizei und ihre Unterstützungskräfte werden alles dafür tun, damit wir ein sicheres und friedliches Fest begehen können", erklärte Dresdens Polizeichef Horst Kretzschmar am Samstag in einem Online-Video. Zwar gebe es Informationen, dass "Unbelehrbare" versuchen wollten, die Feierlichkeiten zu stören. Aber: "Wir sind darauf vorbereitet", so Kretzschmar.