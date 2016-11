"Tatort"-Faktencheck Wirbt der IS gezielt deutsche Frauen an?

Die 17-jährige Julia zieht sich von Freundinnen und Mitschülern zurück, konvertiert zum Islam und trägt plötzlich Kopftuch über ihrem Haar, das noch von einigen blauen Strähnen durchzogen ist. Binnen kurzer Zeit wird aus dem Kieler Mädchen eine radikale Muslimin, die nach Syrien ziehen und dort einen deutschen IS-Kämpfer heiraten will. Wie realistisch ist dieses Szenario, das der NDR-"Tatort" am Sonntagabend gezeigt hat? Der Faktencheck:

Wirbt der IS tatsächlich deutsche Mädchen gezielt als Ehefrauen für seine Kämpfer an?

Nach Angaben des BKA sind bislang rund 870 Islamisten aus Deutschland nach Syrien und in den Irak ausgereist, um sich dort dem "Islamischen Staat" (IS) anzuschließen. Rund 20 Prozent von ihnen sind Frauen. Die meisten von ihnen begleiten ihre Ehemänner in den Dschihad. Hinzu kommen Frauen, die von bereits ausgereisten Freundinnen rekrutiert werden, die ihnen vom angeblich so guten Leben unter dem IS vorschwärmen. Sie sind von der salafistischen Ideologie des IS beseelt. Und dann gibt es Frauen wie Julia im "Tatort", die ausreisen will, um einen IS-Kämpfer zu heiraten. Viele von ihnen sind Konvertitinnen.

Doch die Ehen, die der IS schließt, sind oft nur von kurzer Dauer. Die Frauen sind meist nicht mehr als Sex-Objekte für die Dschihadisten, die sich in Fronturlauben mit ihren jungen Ehefrauen vergnügen. Wird der Ehemann getötet, werden die Frauen dem nächsten Kämpfer zugeführt und zwangsverheiratet. Als unverheiratete Frauen dürfen sie ihre Unterkunft nicht verlassen.

Welche Rolle spielen Moscheegemeinden bei der Rekrutierung für den IS?

In Deutschland gibt es rund 2600 Moscheen. Etwa 90 Gemeinden gelten als so radikal, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die meisten von ihnen sind nach Angaben von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sogenannte Hinterhofmoscheen, in denen arabischsprachige Imame predigen.

Mehrfach sind Prediger festgenommen worden, die Muslime für den Dschihad gegen das Assad-Regime in Syrien rekrutiert haben sollen. Allerdings ist die Beweislage oft sehr dünn. Bislang ist kein Imam dafür verurteilt worden. Eine wichtigere Rolle für den IS spielen bei der Rekrutierung ohnehin Gefängnisse und soziale Netzwerke.

Im "Tatort" steckt der Verfassungsschutz hinter Julias Rekrutierung. Wie realistisch ist das?

Die Verfassungsschutzämter des Bundes und der Länder haben V-Leute und andere Informanten in der islamistischen Szene in Deutschland eingeschleust. Dass der Verfassungsschutz aber tatsächlich zusieht, wie ein minderjähriges Mädchen in die Fänge von Salafisten gerät und nach Syrien oder in den Irak geht, ist zweifelhaft. Bislang ist ein solcher Fall nicht bekanntgeworden.

Übrigens hätten Julia schon grundlegende Arabisch-Kenntnisse helfen können, misstrauisch zu werden. Der angebliche IS-Kämpfer Bilal nannte sie im Skype-Chat nämlich beharrlich "Habibi". Das ist jedoch die liebevolle Anrede für einen Mann. Korrekt gewesen wäre "Habibti".