Zugriff bei Nürnberg Bonner Polizei nimmt Terrorverdächtigen fest

Er soll in Syrien von Dezember 2013 bis Januar 2014 Mitglied der islamistischen Terrormiliz "Junud al-Sham" in Syrien gewesen sein: Beamte des Polizeipräsidiums Bonn haben am Dienstag in Burgthann bei Nürnberg den 31-jährigen Pascal O. festgenommen.

Der Verdächtige soll in Syrien unter anderem Dort eine Waffenausbildung erhalten und Wachdienste für die Gruppe geleistet haben.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung (§§ 129a, 129b StGB) und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat (§ 89a StGB) erlassen.

Der Festgenommene soll am noch am Mittwoch in Düsseldorf dem Haftrichter beim Oberlandesgericht Düsseldorf vorgeführt werden. Im Zusammenhang mit der Festnahme wurden insgesamt drei Wohnungen des Beschuldigten in Bonn und Neuwied durchsucht.