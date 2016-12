Falsche Festnahme nach Terror Polizei dementiert Bericht über Schläge gegen Navid B.

Der Pakistaner Navid B. war nach dem Anschlag mit zwölf Toten am Berliner Breitscheidplatz nahe der Siegessäule noch in der Tatnacht festgenommen worden - über Stunden galt er als der Hauptverdächtige für den Terroranschlag.

Schließlich kamen der Polizei immer größere Zweifel daran, ob Navid B. wirklich der Täter war. Am Ende musste man sich eingestehen: Man hatte den falschen Mann festgenommen. Navid B. hatte mit dem Anschlag nichts zu tun. Am Dienstagabend vergangener Woche wurde er freigelassen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die internationale Presse bereits detailliert über B. berichtet. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte in einer Pressekonferenz Informationen über den bis dato einzigen Verdächtigen bekanntgegeben.

Dem britischen "Guardian" berichtete Navid B. nunvon seinen Erlebnissen in der Nacht der Festnahme. Unter anderen zitiert ihn die Zeitung in Bezug auf den Umgang der Polizei mit ihm mit den Worten: "Als ich versuchte, mich zu wehren, begannen sie, mich zu schlagen."

Hat der "Guardian" falsch übersetzt?

Hat die Berliner Polizei den Pakistaner also misshandelt? Dort weist man die Vorwürfe zurück. Eine interne Überprüfung habe keinerlei Anzeichen ergeben, dass Polizisten zu irgendeinem Zeitpunkt Gewalt gegen Navid B. angewandt hätten. Das habe auch der Pakistaner selbst an diesem Freitag in einem Gespräch mit der Polizei versichert, so Winfrid Wenzel, Pressesprecher der Berliner Polizei.

Navid B. habe in dem Gespräch unmissverständlich erklärt, dass er zu keinem Zeitpunkt von Polizisten geschlagen, misshandelt oder verletzt worden sei, sagte Wenzel gegenüber dem SPIEGEL. Der Pakistaner habe erklärt, seine Aussagen seien im "Guardian" falsch übersetzt worden.

In dem "Guardian"-Artikel wird Navid B. auch mit der Aussage wiedergegeben, man habe ihm die Hände hinter dem Rücken gefesselt und ihn zur Polizeistation gebracht. Er erinnere sich, dass zwei Polizeibeamte "die Hacken ihrer Schuhe gegen meine Füße gedrückt" hätten, ein weiterer Mann habe "großen Druck mit der Hand auf meinen Nacken ausgeübt", schreibt die Zeitung.

Von der Polizei heißt es dazu, es sei nicht verwunderlich, dass es bei einer Festnahme im Zusammenhang mit einem Terroranschlag "etwas robuster" zugehe. Im Gespräch an diesem Freitag habe der Pakistaner erklärt, er habe vollstes Verständnis für das Verhalten der Polizei gehabt, auch wenn er nicht der Täter war.

Auf Twitter erklärte die Autorin des "Guardian"-Textes, er sei während des Interviews mit B. von dessen Muttersprache Belutschi ins Englische übersetzt worden. Auf die Frage, ob die Polizei dafür einen offiziellen Übersetzer organisiert habe, entgegnete Connolly, das sei wohl grundsätzlich nicht einfach ("I don't think it's very easy"). Offen blieb zunächst, wie und durch wen die Übersetzung erfolgte.

"Das bringt meine Familie in Gefahr"

Navid B. lebt seit seiner Freilassung nicht mehr in seiner alten Flüchtlingsunterkunft. Auch Verwandte von ihm seien auf seinen Wunsch nun woanders untergebracht, sagte Polizeisprecher Wenzel. Man stehe seit der kurzzeitigen Festnahme in engem Kontakt mit dem Pakistaner.

B. selbst fürchtet - so wird er im "Guardian" wiedergegeben - um sein Leben und macht sich vor allem Sorgen um seine Angehörigen in Pakistan. Vor seiner Festnahme wusste niemand in seiner Heimat von der Flucht nach Deutschland. "Jetzt wissen alle, dass ich nach Deutschland geflohen bin und hier Asyl beantragt habe. Das bringt meine Familie in Gefahr, und ich kann nichts tun, um sie zu schützen," sagt B. im "Guardian".

Dem Gespräch mit dem "Guardian" hat er nach eigenen Aussagen zugestimmt, da er hofft, so Aufmerksamkeit und damit auch Sicherheit für sich und seine Angehörigen zu schaffen. Sein Asylverfahren in Deutschland läuft weiterhin.