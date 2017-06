Terrorprozess in Hamburg Verteidigung durch Schweigen

Am Tag, an dem Ibrahim M., Mohamed A. und Mahir Al-H. auf Lesbos als Flüchtlinge registriert wurden, töteten Terroristen des "Islamischen Staates" (IS) in Paris 130 Menschen. An insgesamt acht verschiedenen Orten kam es zu Massakern, einer Geiselnahme und Sprengstoffanschlägen, 352 weitere Menschen wurden verletzt, 97 von ihnen schwer. Es war der 13. November 2015.

Ibrahim M., 19, Mohamed A., 27, und Mahir Al-H., 18, reisten von Griechenland über die Balkanroute nach Deutschland, wurden dort als Flüchtlinge registriert und in Asylunterkünften einquartiert. Neun Monate lebten sie in Heimen, bis sie am 13. September 2016 festgenommen wurden. Der Verdacht: Sie waren eine "Schläferzelle", eine Terrorzelle des IS.

Von diesem Dienstag an müssen sich die drei Männer vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg verantworten. Mit Ibrahim M., Mohamed A. und Mahir Al-H. steht erstmals in Deutschland eine aus Asylbewerbern bestehende mutmaßliche Terrorzelle des IS vor Gericht. Ein ähnliches Verfahren in Düsseldorf wird demnächst folgen.

Drei schlanke Gestalten in Kapuzenpullovern und Sweatshirts betreten Saal 237, nehmen Platz und setzen sich schwarze Kopfhörer auf, um die Dolmetscherin zu verstehen. Sie sind in Aleppo und in Sharq, Kuwait, geboren, sind ledig, haben keinen Beruf.

Der Vertreter des Generalbundesanwaltes, Bodo Vogler, erhebt sich und trägt die Vorwürfe gegen die drei Syrer vor: Sie sollen sich zwischen Ende September und Anfang Oktober 2015 in Syrien dem IS angeschlossen haben. "Einer Vereinigung, deren Zweck oder Tätigkeit darauf gerichtet ist, Mord, Totschlag oder Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen zu begehen."

In der Anklageschrift wird die Vorgeschichte der mutmaßlichen IS-Rekruten minutiös beschrieben:

Mahir Al-H., damals 16 Jahre alt, soll in Rakka, der IS-Hochburg in Syrien, im Umgang mit Waffen und Sprengstoff geschult und mit weiteren Rekruten auf Selbstmordanschläge vorbereitet worden sein. Alle drei sollen sich verpflichtet haben, in Europa entweder einen bereits erhaltenen Auftrag oder weitere Anweisungen auszuführen. Dafür hätten sie Bargeldbeträge von bis zu 1500 US-Dollar erhalten und Mobiltelefone mit vorinstalliertem Messenger-Dienst, um mit Hintermännern des IS in Kontakt bleiben zu können.

geschult und mit weiteren Rekruten auf Selbstmordanschläge vorbereitet worden sein. Alle drei sollen sich verpflichtet haben, in Europa entweder einen bereits erhaltenen Auftrag oder weitere Anweisungen auszuführen. Dafür hätten sie Bargeldbeträge von bis zu 1500 US-Dollar erhalten und Mobiltelefone mit vorinstalliertem Messenger-Dienst, um mit Hintermännern des IS in Kontakt bleiben zu können. Ein Vorgesetzter des IS habe die Angeklagten mit dem Flüchtlingsstrom im Herbst 2015 nach Deutschland geschickt, sagt Vogler. Versehen mit gefälschten Ausweispapieren, um "ihre wahre Identität zu verschleiern" und sich als Asylsuchende ausgeben zu können - die Pässe sollen aus derselben syrischen Fälscherwerkstatt stammen wie die Dokumente zweier Attentäter vom Pariser Stade de France.

im Herbst 2015 nach Deutschland geschickt, sagt Vogler. Versehen mit gefälschten Ausweispapieren, um "ihre wahre Identität zu verschleiern" und sich als Asylsuchende ausgeben zu können - die Pässe sollen aus derselben syrischen Fälscherwerkstatt stammen wie die Dokumente zweier Attentäter vom Pariser Stade de France. Ein Schleuser soll die drei nach A'zaz an der syrisch-türkischen Grenze gebracht haben - finanziert und organisiert vom IS. Es soll derselbe Schleuser sein, der Helfer der Paris-Attentäter nach Europa lotste.

soll die drei nach A'zaz an der syrisch-türkischen Grenze gebracht haben - finanziert und organisiert vom IS. Es soll derselbe Schleuser sein, der Helfer der Paris-Attentäter nach Europa lotste. In Slowenien wurden die drei laut Anklage voneinander getrennt, trafen jedoch im Dezember 2015 in der Erstaufnahmeeinrichtung in Boostedt in Schleswig-Holstein wieder aufeinander. Laut Anklage versicherten sie sich einander dort erneut, für den IS zu kämpfen.

"Durch Schweigen verteidigen"

Ibrahim M. erklärt am Dienstag in Saal 237: "Ich möchte nichts sagen." Der Älteste der drei, Mohamed A., ergreift das Wort: "Ich möchte gerne meinen Anwalt wechseln." Und Mahir Al-H., der Jüngste, lässt seinen Verteidiger Andreas Mroß sprechen.

Mroß stellt klar, dass er die Anklage für "mehr als gewagt" halte, sie keineswegs auf einer "soliden Beweisbasis" stehe; dass der Generalbundesanwalt lediglich aus Schlussfolgerungen "abgeleitet" habe.

Es sei völlig unklar, ob Mahir Al-H. je etwas geplant habe, je im Besitz von US-Dollar oder einem Mobiltelefon mit vorinstallierten Messenger-Diensten gewesen sei. Die Vorwürfe seien "an den Haaren herbeigezogen". Sein Mandant werde sich daher "durch Schweigen verteidigen".

Der Jugendliche scheint zufrieden mit den Ausführungen seines Anwalts. Anders Mohamed A. "Wie gesagt: Ich möchte meinen Anwalt wechseln. Ich möchte auch nicht, dass er für mich Erklärungen abgibt." Die Hintergründe für seinen Wunsch erfährt die Öffentlichkeit nicht.

Kann ein Kronzeuge Aufschluss geben?

Es wird ein aufwendiger, langwieriger Indizienprozess werden. Als potenzielle Gefährder wurden die Männer vor ihrer Festnahme zum Teil rund um die Uhr verdeckt überwacht, ihre Asylanträge wurden bewusst nicht entschieden, um weiteres Beweismaterial sammeln zu können. Die Ausbeute nach rund neunmonatiger Observation ist überschaubar.

Die Anklage setzt auf einen Kronzeugen, einen IS-Rückkehrer, der zwei der Angeklagten belastet. Der befindet sich allerdings in libanesischer Haft. Der Senatsvorsitzende sagt am Dienstag, die Auslieferung des Zeugen sei derzeit nicht möglich. Mithilfe eines Fragenkatalogs wolle man versuchen, ihn per Video-Aufzeichnung zu befragen.

Aber wie konkret sind die Beweise der Ermittler? Die Arbeitshypothese der deutschen Sicherheitsbehörden in Bezug auf Terroristen im Flüchtlingstreck hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren verändert. Im Herbst 2015 waren sich Polizei, Justiz und Geheimdienste noch einig in der Bewertung, dass es für den IS nur wenig Sinn mache, als Flüchtlinge getarnte Anhänger zu entsenden. Doch nach den Anschlägen in Paris und Brüssel galt das als überholt.

Rechtsanwalt Mroß, Verteidiger von Mahir Al-H., betont in seiner Erklärung vor Gericht, die Festnahme der in Hamburg Angeklagten könne auch einfach nur dem Ermittlungseifer und Aktionismus der Behörden geschuldet sein, den die politische Situation ausgelöst habe.

Terror-Ermittler unter Druck

In der Tat war der Anklage des Generalbundesanwalts eine gigantische Operation unter Führung der Ermittlungskommission "Galaxy" im Bundeskriminalamt (BKA) vorausgegangen - und dem wiederum Nachforschungen des Verfassungsschutzes. Der Nachrichtendienst hatte nach dem Anschlag in Paris ein Muster erkannt, wie der IS den Flüchtlingstreck nutzte, um seine Kämpfer nach Europa zu schleusen. So kamen die Agenten auch dem Trio auf die Spur.

Besonders nervös wurden die Sicherheitsbehörden, als es zwischenzeitlich Hinweise gab, die Syrer könnten sich während der Fußball-Weltmeisterschaft zum Fanfest in Richtung Hamburg bewegen.

Die Behörden boten damals alles auf, um das Trio im Blick zu halten. Sie seien dabei an ihre Grenzen gekommen, sagte ein hochrangiger Beamter kürzlich - technisch, personell und rechtlich. Vor allem die Kommunikation über kryptierte Messenger, von den deutschen Behörden bislang kaum zu überwachen, machte den Ermittlern Sorgen. Es sei in den Monaten der Überwachung nur einige hundert Mal telefoniert worden, so der Beamte, demgegenüber stünden aber Zehntausende Chats der Angeklagten.

Viele davon werden in den kommenden Wochen in der Hamburger Hauptverhandlung vorgetragen werden.